Lösemi tedavisi görürken ölen liseli Medine gözyaşlarıyla uğurlandı

BARTIN'da lise son sınıf öğrencisi Medine Sesver (17), lösemi tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hülya Sesver kızının cenazesi camiye götürülürken, "Beni bırakıp nereye gidiyorsun? Ben sensiz dayanamam kızım. Çiçeğim benim" diyerek feryat etti.

Bartın Köksal Toptan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Medine Sesver, 1 yıl önce lösemi teşhisi ile İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Medine'ye 6 ay önce ilik nakli yapıldı. Önceki akşam durumu ağırlaşan Medine, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Medine Sesver'in cenazesi sabah saatlerinde Aladağ Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Dualar edilirken, Medine'nin ailesi, yakınları ve sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Anne Hülya Sesver (45) güçlükle ayakta durabildi. Bartın Devlet Hastanesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan baba Cengiz Sesver (46) ise arkadaşları tarafından teselli edildi. Tabutun üzerine gelin duvağı örtüldü.

Helallik alınması ve duaların ardından cenaze camiye götürülürken Hülya Sesver, "Beni bırakıp nereye gidiyorsun? Ben sensiz dayanamam kızım. Çiçeğim benim, kızım benim" diyerek feryat etti.

Medine Sever, Aladağ Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından, aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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