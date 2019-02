Lösemi tedavisi gören milli dansçı Kaan, yaşamını yitirdi

İZMİRLİ milli dansçı Kaan Özelçam (17), 7 yıldır tedavi gördüğü lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.İzmir'de yaşayan ve kendisini 'Kanser hücreleri kadar inatçı biriyim' diyerek tanıtan Kaan Özelçam, 7 yıldır mücadele ettiği lösemi hastalığına yenik düştü. Ankara'daki LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde üçüncü defa lösemiyi yenmek için tedavi sürecine başlanan lise öğrencisi ve aynı zamanda milli dansçı olan Kaan Özelçam için İzmir Dans Atölyesi öncülüğünde defalarca kan bağışı kampanyası düzenlendi. Son günlerde durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Kaan Özelçam, yapılan tüm müdahalelere karşın, dün hayatını kaybetti.2014 yılında kurulan İzmir Dans Atölyesi'nin ilk öğrencilerinden biri olan Kaan için sosyal medyada şu paylaşım yapıldı:"Kaan'ımızı, canımızı, kahramanımızı dün ışıklara uğurladık. Güzel kalbi, her koşulda asla geri adım atmadan cesaretle önüne bakan ruhu, onu hayata bağlayan dans aşkı ve çalışma azmi, yaşının çok üstündeki zekası ve bilgisi ile hepimizin ilham kaynağı Kaan'cığımızla bir arada geçirdiğimiz her an için şükrediyoruz ve aramızdan zamansız ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Güzel çocuğumuzu 24 Şubat Pazar günü Ayvalık Saatli Cami'nde öğle namazında defnedeceğiz ve Cunda Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlayacağız. Hepimizin başı sağ olsun."

