Lösemi hastası Zozan'a tiyatro oyuncularından destek

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi’nde 4 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Zozan Öğmen'e Asmin Sanat Tiyatrosu ekibi, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Palyaço kıyafetleriyle lösemi hastası Öğmen'e hediyeler veren tiyatrocular, küçük çocuğun tedavi masrafları için de tiyatro oyunu sahneleyecek.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde oturan Nedim ve Raife Öğmen çiftinin 5 çocuğundan biri olan Zozan, 4 yıl önce yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde operasyon geçirdi. Operasyonun ardından Öğmen'e lösemi teşhisi konuldu. Son 2 yıldır Van ve Ankara'daki hastanelerde tedavi gören Zozan'ın ailesi, maddi olarak zorlandıklarını ve yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi. Lösemi hastası Öğmen'e destek çıkmak için ilçede faaliyet gösteren Asmin Sanat Tiyatrosu'nun oyuncuları ise palyaço kıyafetleri giyip sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Tiyatro ekibi, lösemi hastası Öğmen'e çeşitli hediyeler ve aileye de gıda yardımında bulundu.

ZOZAN İÇİN TİYATRO GÖSERİSİ YAPILACAK

Tiyatro ekibinin oyuncuları, Öğmen'in tedavi olabilmesi için 12-13 Haziran'da Selahattin Eyyübi Kültür Merkezi'de 'Mektep' isimli tiyatro oyunu sahneleyecek. Sanat Tiyatrosu oyuncusu Orhan Devrim Salim, lösemi hastası olan Zozan'ın tedavi olabilmesi için tiyatro oyunu sahneleyecelerini belirterek, "Asmin sanat tiyatrosu olarak sosyal sorumluk projesi adı altında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle, çeşitli hastalıklarla mücadele eden, hastalara yönelik yardım kampanyalarımız var. Bu konuda ekip arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen çabayı sarfediyoruz. Şimdi de lösemi hastalığı ile mücadele eden Zozan Öğmen'in durumunu basında çıkan haberlerden öğrendik. Bunun üzerine ekip arkadaşlarımızla birlikte Öğmen'in evini ziyaret edip, ailesine çeşitli yardımlarda bulunduk. 12-13 Haziran’da da Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezinde 'Mektep' isimli oyunumuzu Zozan için sahneleyeceğiz" dedi.

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