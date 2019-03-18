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Lösemi hastası Öykü Arin'e, sürpriz doğum günü

ANTALYA, () - ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin çocuklara özel açık hava oyun dünyası Teneffüs Park'ta, lösemiyle mücadele eden ve yarın 4 yaşına girecek Öykü Arin Yazıcı için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Yaşaması...

Lösemi hastası Öykü Arin'e, sürpriz doğum günü

ANTALYA, () - ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin çocuklara özel açık hava oyun dünyası Teneffüs Park'ta, lösemiyle mücadele eden ve yarın 4 yaşına girecek Öykü Arin Yazıcı için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.
Yaşaması için ilik nakli gereken lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı, yarın 4 yaşına girecek. Öykü ile ailesi Çağdaş ve Eylem Yazıcı çiftinin mücadelesi, uygun bağışçı bulabilmek için Türkiye'den Almanya ve İngiltere'ye yayılan kampanyalar, kök hücre bağıyı konusunda büyük farkındalık yarattı.
Tedavisine Antalya'da devam edilen Öykü Arin, doğum gününde çocuk orkestrası Şubadap'la buluşmak istedi. Öykü Arin'in isteği üzerine harekete geçen Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park'ta hafta sonu sahne alan Şubadap konserine Öykü Arin'i de davet etti. Annesi Eylem Yazıcı'yla parka gelen Öykü Arin, diğer çocuklarla birlikte Şubadap'ın şarkılarına eşlik etti.
Öykü Arin için Teneffüs Park'ta sürpriz bir kutlama yapıldı. Karşısında mumlarla süslenmiş doğum günü pastasını görünce şaşkınlığın ardından büyük sevinç yaşayan Öykü Arin, bir dilek tutarak mumları söndürdü. Öykü Arin, tek dileğinin sokakta koşarak arkadaşlarıyla oynamak olduğunu söyledi.
Öykü'nün bu sürprizle gerçekten çok mutlu olduğunu söyleyen anne Yazıcı, “Öykü'nün dileğini gerçekleştirmek için herkesin yardımına ihtiyacımız var. Kampanyalarımız devam ediyor. Ancak henüz uygun donör bulunamadı. Sesimizi duyurmamızda emeği geçen başta Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Teneffüs Park yetkililerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

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