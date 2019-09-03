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Lösemi hastası Nursima, hayata tutunamadı
BİLECİK’te mart ayında lösemi teşhisi konularak ilik nakli olan Nursima Çakmak (3), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bilecik’in Osmaneli ilçesinde fabrika işçisi olan Fatih ve Seviye Çakmak’ın 3 çocuğundan biri olan Nursima...
GENEL 03.09.2019, 14:32
BİLECİK’te mart ayında lösemi teşhisi konularak ilik nakli olan Nursima Çakmak (3), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde fabrika işçisi olan Fatih ve Seviye Çakmak’ın 3 çocuğundan biri olan Nursima Çakmak’a mart ayında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lösemi teşhisi konuldu. Çakmak ailesi kızlarının tedavisi için İstanbul’da özel bir hastaneye gitti. Küçük Nursima için Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi tarafından uygun ilik bulundu ve geçen 22 Ağustos’ta ameliyatla nakledildi. Nursima Çakmak’ın tedavisi için gerekli olan ilaçlar ise Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’in katkısı sonucu Amerikalı bir sağlık firması tarafından temin edildi. Asgari ücretle çalışan aileye bu süreçte Osmaneli ilçe halkı da kendi aralarında topladıkları yardımlarla katkıda bulundu.
HAYATINI KAYBETTİ
İlik nakli ameliyatının ardından tedavisi süren Nursima Çakmak, önceki akşam aniden fenalaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen küçük Nursima hayatını kaybetti. İlçe halkını da yasa boğan Nursima Çakmak’ın cenazesi İstasyon Camii’nde öğle namazının ardından Osmaneli Mezarlığı’na defnedildi.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde fabrika işçisi olan Fatih ve Seviye Çakmak’ın 3 çocuğundan biri olan Nursima Çakmak’a mart ayında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lösemi teşhisi konuldu. Çakmak ailesi kızlarının tedavisi için İstanbul’da özel bir hastaneye gitti. Küçük Nursima için Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi tarafından uygun ilik bulundu ve geçen 22 Ağustos’ta ameliyatla nakledildi. Nursima Çakmak’ın tedavisi için gerekli olan ilaçlar ise Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’in katkısı sonucu Amerikalı bir sağlık firması tarafından temin edildi. Asgari ücretle çalışan aileye bu süreçte Osmaneli ilçe halkı da kendi aralarında topladıkları yardımlarla katkıda bulundu.
HAYATINI KAYBETTİ
İlik nakli ameliyatının ardından tedavisi süren Nursima Çakmak, önceki akşam aniden fenalaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen küçük Nursima hayatını kaybetti. İlçe halkını da yasa boğan Nursima Çakmak’ın cenazesi İstasyon Camii’nde öğle namazının ardından Osmaneli Mezarlığı’na defnedildi.
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