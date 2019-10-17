Lösemi hastası Fatma Naz için 'Donör ol, umut ol' kampanyası

OSMANİYE'nin Düziçi İlçesi’nde yaşayan ve lösemi hastası olan Fatma Naz Demir (8) için Kızılay tarafından kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. ‘Donör ol, umut ol’ adı altında başlatılan kampanyada 300’e yakın kök hücre, 150’ye yakın kan bağışı yapıldı.Türk Kızılay’ı tarafından Düziçi ilçesinde ilik ve kök hücre nakli bekleyen Fatma Naz Demir için başlatılan 'Donör ol, umut ol' kampanyası kapsamında Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde kök hücre ve kan bağışı alındı.Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Esen, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Mustafa Gök, kamu kurum ve kuruluşları, emniyet ile jandarma personelleri, belediyesi zabıta ekipleri ve çok sayıda vatandaşın destek verdiği bağış kampanyasına katılan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Kavun, Fatma Naz Demir'in hayata tutunmaya çalıştığını belirterek, bağış destekçilerine teşekkür etti.Kızılay Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Biyolog Sara Doyuran ise ne kadar çok kişiye ulaşılırsa donör bulma oranının arttığına değinerek, şunları söyledi: "Bağışlanan her kök hücresi, kök hücre bekleyen hastalara umut olacak. Kişilerin sağlık değerlendirmelerinin ardından gerekli görüşmeler, kan sayımları yapıldıktan sonra kan ve kök hücre bağışında bulunabilecekler. Her gün bölgemizde sadece rutin durumlar yani düzenli hastalar için bir ünite kan ihtiyacı oluyor. Fakat biliyorsunuz ki şu anda ülkemizin vermiş olduğu büyük bir sınav var. Bu sınavda daha da hazırlıklı olmak zorundayız. Depolarımızı kanla doldurmak zorundayız."