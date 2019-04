Lösemi hastası Çınar için temsili bulut topladılar

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kök hücre bağışının önemine dikkati çekmek için bir araya gelen grup, lösemi hastası Arhan Çınar Cengiz'in (13) 'Bana bulutları getirir misiniz?' isteği üzerine paraşütle atlayarak, gökyüzünden poşetlerle temsili olarak bulut topladı.Ankara'da yaşayan, yaklaşık 5 yıl önce yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle evinden çıkamayan Arhan Çınar Cengiz'in bir grup gönüllüden gökyüzündeki bulutları istemesi, yurt genelinde farklı bir etkinliğin başlangıcı oldu. Sosyal sorumluluk projesi gönüllüsü bir grup, 'Paraşütle bulutları topla, farkındalık yarat' projesini Alanya'da hayata geçirdi. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 20 kişilik paraşütçü grup, Alanya'daki 700 rakımlı Yassı Tepe'den yamaç paraşütüyle atlayarak ellerinde tuttukları poşetlerle temsili olarak bulut topladı.EN KUTSAL KONUYapılan etkinlik hakkında bilgi veren özel sektörde yönetici ve aynı zamanda paraşüt eğitmeni olan proje koordinatörü Boran Eser Kavaz, farkındalık etkinliğinin kısa sürede binlerce kişiye ulaştığını söyledi. Kavaz, "Bu projeyle duyarlı pek çok insana ulaştık. Umarım bir can, sadece bir canı bugün yapılan organizasyonla kurtarırız. Yüzlerce insanın emeğine değer. Türkiye'de belki benzerini duymadığımız bir festivalin başlangıcındayız. Her sene yapmayı istiyoruz tabii ki. 'Kök hücre bağışı festivali' belki bizim çevremizde yetişkin veya olgun insanlar olarak faydalı olabileceğimiz en kutsal konu. Bu kan bağışı, organ bağışı, kök hücre bağışı yani elimizde olan imkanlarla hayat kurtarmak ne kadar büyük bir lüks. Pek çok eğitimle, donanımla, teknolojiyle yapılamayacak bir şey. Bu yüzden farkındalık yaratmak lazım" diye konuştu.'BÜTÜN GÜN GÖKYÜZÜNE BAKAMIYORUM'Küçük Çınar'ın isteği üzerine ne yapacaklarını şaşırdıklarını anlatan Kavaz, şöyle konuştu:"Başımıza gelen ibret verici bir hikaye, bizi bunları yapmaya sevk etti. Arkadaşım Zeynep Bilgin, bir gün beni aradı. Lösemi hastası bir çocuk olduğunu, kendisinden bulut istediğini söyledi. Aslında Zeynep çocukla ve annesiyle konuşmak istemiş. Aradığında hiç böyle bir şey planlanmamış. Aklından geçen sadece ne yapabilirim, size nasıl faydam dokunabilir, belki bir hediye alırım falan diye düşünmüş, ama çocuk bulut istemiş. 'Bütün gün gökyüzüne bakamıyorum. Sadece tavana bakıyorum. Bana bulut verin' demiş. Zeynep beni aradı, hem ağladı, hem anlattı. Benim de tüylerim diken diken oldu. Ben de 'Onu yaparız' dedim. 'Nasıl yapacağız?' dedi. Ben de, 'Toplarız bulut hiçbir şey yok bunda. Sen yamaç paraşütü yapıyorsun, Alanya'da da pek çok güzel insan tanıyorsun' dedim. Bunların hepsi anlaştılar, organize oldular, ücretsiz, gelen herkesi uçuralım dediler. Biz de gökyüzünden boş poşetlerle bulut toplayıp, kargoya verelim, gönderelim dedik" diye konuştu.DONÖR BULUNDUÇalışmanın farkındalık yarattığını ancak bir sonuca kavuşması gerektiğini belirten Kavaz, şöyle konuştu:"Türkiye'nin her yerinden arkadaşlarımız bu sosyal medya kampanyası ile kan vermeye gidiyor. Bugün benim kayıtlı 300'ün üzerinde arkadaşım var. Burada 10-20 metrekarede gerçekleşen bir organizasyon değil, tüm Türkiye'de bu işin gerçekten önemini anlayan insanlar tarafından başlatılan, coğrafi sınırlarla ilgili olmayan bir şey olarak düşünebiliriz. Biz görmesek de gökyüzünde su zerreleri var, onlar bulut. Biz onları toplayıp sonra onları kargo ile göndereceğiz. Bu kampanyaya başladıktan sonra çok güzel bir şey oldu. Bu çocuğa donör bulundu. Bu kampanya ile beraber gidip kan verenlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Bu ayrıca bizi mutlu ediyor. Bugünden sonra da bunun önünü alamayız, diye düşünüyoruz. Çünkü duyarlı çok insana ulaştık. Umarım bir canı, sadece bir canı bile bugün yapılan organizasyonla kurtarırız. Yüzlerce insanın emeğine değer."Kızılay Alanya Şubesi yetkilileri de etkinlik sırasında broşür dağıtarak kök hücre bağışı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

