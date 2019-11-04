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Longoz Ormanları'nda bulunan yaralı karacaya tedavi
KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki Longoz Ormanları Milli Parkı'nda vahşi hayvanlarca yaralanmış halde bulunan karaca, tedaviye alındı. Longoz Ormanları Milli Parkı'na giden ziyaretçiler, bacaklarından yaralı...
GENEL 04.11.2019, 09:18
KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki Longoz Ormanları Milli Parkı'nda vahşi hayvanlarca yaralanmış halde bulunan karaca, tedaviye alındı.
Longoz Ormanları Milli Parkı'na giden ziyaretçiler, bacaklarından yaralı halde yürüyemeyen karacayı fark ederek, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Vahşi hayvanlarca yaralandığı belirlenen karaca, ekiplerce yapılan ilk müdahalesinin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Karacanın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Longoz Ormanları Milli Parkı'na giden ziyaretçiler, bacaklarından yaralı halde yürüyemeyen karacayı fark ederek, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Vahşi hayvanlarca yaralandığı belirlenen karaca, ekiplerce yapılan ilk müdahalesinin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Karacanın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
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