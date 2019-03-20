Lokman Çağırıcı: 22 mahallemizin tamamına havuz yapıyoruz

İSTANBUL, () - BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 22 mahallenin tamamına havuz yapmayı hedeflediğini söyledi. Geleceğin yüzücülerinin Bağcılar’dan çıkacağını söyleyen Çağırıcı, “Bu havuzlarda yetişen sporcularımızın milli sporcu olarak ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yeni dönemde havuzların sayısını artırarak ilçeyi havuzlarla donatmayı planladığını belirtti. İlçede şu anda 8 havuza sahip olduklarını kaydeden Çağırıcı, “İnşaatı devam eden 2 havuzun tamamlanmasıyla ilçedeki havuz sayısının 10’a çıkacak” dedi.

“YÜZME HAVUZLARI DÜNYA STANDARTLARINDA OLACAK”

Hem fiziksel hem de zihinsel gelişime katkı sağlayan yüzme sporuna ayrı bir önem verdiğini söyleyen Çağırıcı, “22 mahallemizin tamamına dünya standartlarında kapalı, modern ve hijyenik yüzme havuzu kazandıracağız. İçinde her türlü sosyal imkan da barındıracak modern tesislerimiz, bölge insanının yüzmeye olan ilgisini de artıracak. Geleceğin yüzücüleri Bağcılar’dan çıkacak. Bu havuzlarda yetişen sporcularımızın milli sporcu olarak ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum. Hem önemli uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacağız hem de yıldız sporcular yetiştireceğiz” dedi.

PROFESYONEL EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE EĞİTİM VERİLİYOR

Bağcılar Belediyesi’nin hizmete sunduğu Barbaros, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, Yıldıztepe, 15 Temmuz ve Göztepe Spor Kompleksi’nde bulunan 8 kapalı yüzme havuzu gündüz çocuklara ve akşam ise yetişkinlere hizmet veriyor. Öğrenciler havuzlardan ücretsiz olarak yararlanırken beden eğitimi derslerini de yine havuzlarda yapıyorlar.

Sağlık Bakanlığı Havuz Yönetmeliği’ne uygun hijyenik, modern ve çok amaçlı bu havuzlarda birçok aktivite de yapılıyor. Bağcılarlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği havuzlarda profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme, dalış ve su sporları eğitimleri de veriliyor.

“YENİ DÖNEMDE HALI SAHA SAYISI 12’YE ÇIKACAK”

Bunun yanında ilçede öğrencilerin ücretsiz yararlandığı ve beden eğitim derslerini gördüğü 15 spor kompleksi ile 7 kapalı halı saha bulunuyor. Yeni dönemde halı sahalara 5 tane daha eklenerek bu sayının da 12’ye çıkarılacağı bildirildi.