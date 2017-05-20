Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu: Kendi yemediğini yediren esnaf teröristtir

TÜRKİYE Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, Ramazan ayı öncesi tüm üye ve başkanları uyardıklarını söyleyerek, "Kendinizin yemediği şeyi başkasına yediriyorsanız bu ahlaki değerlere de aykırı bir durum. Biz bunlara esnaf demiyoruz. Bunlar dağdaki teröristten farkı olmayan esnafın teröristidir" dedi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, Düzce Şubesi ziyaretinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Yenice, Türkiye genelinde esnafı rahatlatacak çok önemli kampanyalar planladıklarını söyleyerek, "Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de lokantacı ve pastacı esnafına ücretsiz yazar kasa dağıtmak için Halk Bankası ve Türkiye Esnaflar Kredi Kefalet Kooperatifi öncülüğünde çok önemli bir kampanyaya imza attık. Bu saatten sonra Türkiye’nin bütün illerindeki lokantacı ve pastacı esnafına hiçbir ücret ödemeden yazar kasalarını teslim etmeye başlıyoruz. Bu çok önemli bir kampanya" dedi.

Yenice, Ramazan ayı öncesi tüm üye ve başkanları genelge yayınlayarak uyardıklarını söyledi. Yenice, şöyle dedi:

"Özellikle pastacılık ve tatlıcılık sektöründe ki çalışmaları çok önemsiyoruz. Çünkü Ramazan’da en son noktada iftardan sonra ağızların tatlandığı süreç yaşar. Bu konuda da sık sık rastlarız. Özellikle taklit konusunda çok önemli yer alan tatlıcılık konusunda esnafımızı uyardık. Bu konuda da piyasa koşulları içerisinde haksız rekabete ayak uydurup da insanların yiyemeyeceği şeyleri daha doğrusu kendilerinin yiyemeyeceği şeyleri başkalarına yedirmemeleri konusunda ciddi uyarılar yaptık. Kendinizin yemediği şeyi başkasına yediriyorsanız bu ahlaki değerlere de aykırı bir durum. Biz bunlara esnaf demiyoruz. Bunlar dağda ki teröristten farkı olmayan esnafın teröristidir. Bunları esnaf olarak kabul etmek mümkün değildir. Çünkü esnaflık 800 yıllık kültürü ile Ahi Evran geleneğinden gelen bir olgudur. Ahi Evran kültürünün de çok önemli ilkeleri vardır. Ama piyasada esnaf olmayan, gıda ile alakası olmayan bir takım kişilerin yatırım yaparak bu sektöre kirli anlamda zarar verdiklerini görüyoruz."

Bilinçli tüketicinin de önemine işaret eden Yenice, şöyle konuştu:

"Etin 40 liraya satıldığı ülkede hala yarım ekmek arası döner çok ucuz fiyatlara satılıyorsa bunun bir matematik dili var. Matematik diline bakıldığında kendini inkar etmek gibi bir durum çıkıyor. Tatlının satılacağı da bir rakam var. Bugün iyi bir baklavanın 40-50 liraya satılması gerekirken eğer siz bir kilogram baklavayı 7 ile 10 liraya satan iş yerlerinden çocuğunuza ve iftar sofranıza alıp götürüyorsanız bence en büyük kendiniz hata yapıyorsunuz. Ülkede bu kadar ekonomik koşulların ve birim fiyatların herkesin bildiği bir konumda olmasına rağmen siz 40-50 liralık baklavayı 10 liraya alıyorsanız kimse kusura bakmasın önce kendilerini sorgulasınlar. Çünkü biz bilinçli tüketiciler olarak bu insanlara prim vermesek, bu insanların taklit dolu mallarını kendi sofralarımızda çocuklarımıza yedirmesek bunlar bir süre sonra kendilerini yok edecekler. Bugün ucuza yediğiniz şeylerin yarın size çok pahalıya mal olduğunu görüyorsunuz. Özellikle de Türkiye Cumhuriyeti’nin genç bir nüfusa, genç bir nesle sahip olduğunu düşünürseniz çok acı rakamlarla karşı karşıyayız. Dünyada ABD’den sonra obezitenin en yaygın olduğu ülke, bizim ülkemiz oldu. Dolayısı ile Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıkların büyük mücadelelerine rağmen bana göre ilk mücadele ilk direniş evde ki anne ve babadan başlıyor."



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