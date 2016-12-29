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Lodos hatırası

ANTALYA'da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, sahilde eşsiz manzaralara yol açtı. Konyaaltı sahiline gelenler, güneşli havada dev dalgalar eşliğinde özçekim yaptı. Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan...

Lodos hatırası
ANTALYA'da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, sahilde eşsiz manzaralara yol açtı. Konyaaltı sahiline gelenler, güneşli havada dev dalgalar eşliğinde özçekim yaptı.
Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan lodos nedeniyle deniz trafiği durdu. Rüzgar nedeniyle boyu 3- 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı sahili fotoğraf çemek isteyenlerle dolup taştı. Dalgaların köpükleri arasında kimisi fotoğraf çekti, kimileri ufuk çizgisini izleyerek manzaranın keyfini çıkardı.
Kaleiçi Yat Limanı'ndan günübirlik turistik turlara çıkan yatlar, lodos nedeniyle turlarını erteledi. Turistik yat turlarının yanı sıra balıkçılar için de denize çıkma yasağı getirildi.

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