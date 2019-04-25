Lisinia'da tedavi edilen leylek ve 2 pelikan doğaya salındı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda kurulan yeni birimler hizmete girerken, merkezde tedavi edilen leylek ve 2 pelikan da doğaya salındı.

Burdur'un merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle kurulan yeni distilasyon (damıtma), ekstraksiyon (ayırma), kurutma ve öğütme sistemleri ve solar enerji tesisi açıldı. Tesislerin açılış kurdelesini Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Darcan, TKDK İl Koordinatörü Mesut Yıldıran, Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp birlikte kesti.

Lisinia Doğa Proje Alanı sorumlusu, veteriner Öztürk Sarıca, yeni yapılan tesisler hakkında Vali Şıldak ve beraberindekilere bilgi verdi. Vali Şıldak, Burdur'un turizm şehri olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Bu manada çok güzel kültürel değerlere hem de doğal güzelliklere sahibiz, hazine yatıyor Burdur'da. Bunları iyi bir pazarlama ve destinasyon planlamasıyla inşallah önümüzdeki senelerde Burdur ekonomisinin ayaklarından birisinin de turizm olarak geliştiğini göreceğiz. Turizmin çeşitlenmesi ve alternatif turizm seçeneklerinin ön plana alınması ülkemizin de bir gerçeği. Artık insanlar klasik tatil anlayışı dışına çıkıp otellerde hapsolup vakit geçirmek yerine farklı arayışlar içinde. Bu manada ekoturizm kavramı önümüze çıkıyor ve ön planda yer alıyor. Ekoturizm içinde de tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve bunların farklı versiyonlar olarak tüketicilere ziyaretçilere sunulması da ayrı seçenekler oluşturuyor. Burdur bu anlamda çok şanslı" dedi.

Isparta ile birlikte bölgesel olarak gül ve son yıllarda öne çıkan lavanta turizminin başlı başına seçenek haline geldiğini vurgulayan Vali Şıldak, "İlimizde bu alanın lokasyon olarak Salda Gölü'ne de yakın oluşu bu seçeneği daha güçlü hale getiriyor. Bugün önemini vurgulamaya çalıştığımız bu tesis, lavanta ve diğer tıbbi aromatik bitkilerin ürüne ve markaya dönüşmesi, tüketiciye sunulması açısından çok önemli. Şunu ifade edebiliriz ki lavanta turizmi konusunda Burdur daha iddialı, daha kendine güvenen bir yapı arz ediyor. Bu tesisin ilimize ve turizmine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

TKDK İl Koordinatörü Mesut Yıldıran ise yapılan yatırıma yüzde 55 oranında destek sağladıklarını kaydederek, yatırım tutarının 580 bin lira, hibenin ise 320 bin lira olduğunu aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Darcan da Burdur bölgesi olarak tıbbi aromatik bitkiler konusunda atılım halinde olduklarını söyledi.

Lisinia Doğa Sorumlusu Öztürk Sarıca ise yeni hizmete giren tesiste kullanılacak enerjiyi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün desteğiyle solar enerjiyle birlikte güneşten sağlayacaklarını belirtti.

Program kapsamında merkezde tedavisi tamamlanan leylek proje alanında, 2 pelikan da Burdur Gölü kenarında doğaya bırakıldı. Proje alanına sembolik lavanta dikimi de yapıldı.

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