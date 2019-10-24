Son Dakika
DHA İSTANBUL - BAKAN DÖNMEZ: BOR KARBÜR TESİSİ, BORUN NİTELİKLİ UÇ ÜRÜNE DÖNÜŞMESİ HEDEFİNİN EN ÖNEMLİ AYAĞI
Lisenin spor salonu inşaatı atıl kaldı
BOLU'da, Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapımı sürerken, müteahhit ve İl Özel İdaresi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle mahkeme süreci başlayan spor salonu, 3 yıldır atıl kaldı. Yanında lise ve kreşin bulunduğu spor salonu, alkol...
GENEL 24.10.2019, 11:45
BOLU'da, Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapımı sürerken, müteahhit ve İl Özel İdaresi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle mahkeme süreci başlayan spor salonu, 3 yıldır atıl kaldı. Yanında lise ve kreşin bulunduğu spor salonu, alkol ve madde bağımlılarının uğrak yeri haline geldi.
Bolu'daki Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesine spor salonu yapılması için 2013 yılında ihale gerçekleştirildi. İnşaat sürdürüldüğü sırada müteahhit firma tarafından yapının zamanında tamamlanamadığı ve istenilen şekilde olmadığı gerekçesiyle konu, 2016'da mahkemeye taşındı. Bolu İl Özel İdaresi tarafından açılan dava süresince spor salonu inşaatı durduruldu. Büyük ölçüde tamamlanan ve 1 milyon 300 bin TL harcanan spor salonu inşaatı, atıl kaldı. Kapısı açık olan inşaat binası, alkol ve madde bağımlılarının uğrak yeri halinde geldi. Binanın yanında ise hem lise hem kreş bulunuyor. İnşaatın bahçe duvarlarında ve çeşitli yerlerinde demirler açıkta dururken, birçok yerinde de merdiven boşluğu gibi boşlukların önlem alınmadan bırakıldığı görülüyor. Çevrede oturanlar ise binanın tamamlanmasını ya da gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, mahkeme süreci, 15 gün önce tamamlandı. Bolu İdare Mahkemesi kararının ardından spor salonunun yeniden ihaleye çıkarılacağı ve tadilat yapılarak, hizmete açılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.
Bolu'daki Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesine spor salonu yapılması için 2013 yılında ihale gerçekleştirildi. İnşaat sürdürüldüğü sırada müteahhit firma tarafından yapının zamanında tamamlanamadığı ve istenilen şekilde olmadığı gerekçesiyle konu, 2016'da mahkemeye taşındı. Bolu İl Özel İdaresi tarafından açılan dava süresince spor salonu inşaatı durduruldu. Büyük ölçüde tamamlanan ve 1 milyon 300 bin TL harcanan spor salonu inşaatı, atıl kaldı. Kapısı açık olan inşaat binası, alkol ve madde bağımlılarının uğrak yeri halinde geldi. Binanın yanında ise hem lise hem kreş bulunuyor. İnşaatın bahçe duvarlarında ve çeşitli yerlerinde demirler açıkta dururken, birçok yerinde de merdiven boşluğu gibi boşlukların önlem alınmadan bırakıldığı görülüyor. Çevrede oturanlar ise binanın tamamlanmasını ya da gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, mahkeme süreci, 15 gün önce tamamlandı. Bolu İdare Mahkemesi kararının ardından spor salonunun yeniden ihaleye çıkarılacağı ve tadilat yapılarak, hizmete açılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.
20°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Ekim 2019
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2