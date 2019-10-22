Lisenin 2,5 yıldır bulunduğu bina da eğitime uygun çıkmadı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, binası depreme dayanıklı olmadığı tespit edilip, yıkılan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, 2,5 yıl önce taşındığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, el konulan 3 katlı yurt binasının da eğitim-öğretim için uygun olmadığı belirlendi. Torbalı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sonucunda hazırlanan rapor, üst yazı ile igili birimlere de gönderildi.

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Murat Bey Mahallesi'ndeki, 3 katlı, 13 derslikli binası, 2,5 yıl önce depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldı. Okuldaki 500 öğrenci, geçici olarak Tepeköy Mahallesi, Ağalar Caddesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, el konulan 3 katlı yurt binasına taşındı. Konut olarak yapılıp, daha sonra yurda dönüştürüldüğü belirlenen binada, 2,5 yıldır eğitim sürerken, geçen 11 Ekim'de, Torbalı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından rutin denetim yapıldı. Denetimde, binanın bazı kolon ve kirişlerinin kesildiği, tek-giriş çıkışın olduğu, merdiven genişliğinin standartlara uygun olmadığı, önünden yüksek gerilim hattı geçtiği, bahçesi, spor ve toplanma alanı gibi bir okulda buluması gereken ortam ve alanların bulunmadığı tespit edildi. Belediye ekipleri, denetimde ortaya çıkan bu eksiklikler üzerine bina için 'uygun değildir' raporu verdi.

Belediye tarafından hazırlanan Gözlemsel Teknik Yapı Raporu'nda, binanın konut olarak yapıldığı, insanların uzun süreli yoğun olarak bulunduğu okullar için gerekli bina önlem kat sayısına uygun olarak projelenmediği, yapının arka cephesinde mutfak ve salon alanlarına ait balkonlara dizayn dışında cam cephe kapalı dolgu çıkma yapıldığı ve bunun kullanım alanına dahil edildiği belirtildi. Yine ön cephe için de benzer işlemin yapıldığı vurgulanan raporda, binanın birinci ve üçüncü katındaki kirişlerin kolon bağlantısının, kolona yapılması gerekirken taşıyıcı sisteme sakıncalı bir şekilde teğet olarak sabitlendiğinin tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca ışıklık boşluklarının bırakılmadığı, taşıyıcı donatılı beton tabliye olarak devam eden binanın teras katında sadece merdiven kulesi olması gerekirken projeye ve güvenli yerleşime aykırı olarak kapalı alan oluşturulduğu da raporda yer aldı. Öte yandan merdiven genişlikleri, korkuluk yükseklikleri ve taşıyıcı sistemin okul standartlarına uygun olmadığı da raporda vurgulandı. Rapor, üst yazı ile Valilik, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilgili yerlere de gönderildi.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER TEDİRGİN

Yangın merdiveni olmayan, acil çıkışı bulunmayan, deprem gibi afetler için ağır risk taşıyan bir binada 2,5 yıldır eğitim, öğretim gören çocuklarını okula yürekleri ağızlarında gönderen veliler, bir an önce sorunun çözülüp, okulun daha sağlıklı bir binaya taşınmasını istedi. Torbalı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından verilen rapor ve bölgenin deprem kuşağında olması öğrencileri de tedirgin ettti. Binanın, FETÖ yurdu olduğu zamanlarda ruhsatta olan kolonlarının daha geniş bir alan oluşturmak için sonradan kesildiği öğrenildi.

YANGIN TATBİKATI DÜŞÜNDÜRDÜ

Okul olarak kullanılan binada geçen 18 Ekim Cuma günü yapılan yangın tatbikatı da durumun ciddiyetini ortaya koydu. Tatbikatta genişliği 1 metreyi bulmayan binadaki merdivenlerden ve tek çıkış kapısından yeterli sürede okul tahliye edilemezken, itfaiye ve AKS 110 ekipleri de park edilen araçlar nedeniyle okulun bulunduğu sokağa girmekte zorlandı. Yüksek gerilim hatlarının okulun yanı başında olması nedeniyle merdivenli itfaiye aracı da bölgeye giremedi.



