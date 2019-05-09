Liselilerin Anneler Günü etkinliği şehit annelerini ağlattı

BOLU'da, Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nde Anneler Günü için hazırlanan ve şehit annelerinin de katıldığı programda öğrencilerin seslendirdiği şarkı ve şiirler duygusal anlar yaşattı. Programı izleyen şehit anneleri gözyaşlarına boğuldu.

Sağlık Mahallesi'nde bulunan Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler Anneler Günü programı hazırladı. Okulun salonunda düzenlenen programa AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, şehit anneleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından okulun müzik öğretmeni Fatih Acar'ın bağlamasıyla seslendirdiği parçalar duygusal anlar yaşattı. Acar'ın ardından bir öğrencinin babasıyla birlikte 'Sol yanım acıyor' şiirini seslendirdiği sırada salonda bulunan şehit anneleri ve öğrenci velileri gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anların yaşandığı programda öğrencilerden oluşan koronun seslendirdiği parçalarda AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, şehit aileleri ve salondakiler ağladı.

Programın sonunda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit düşen askerler ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polislerin annelerine ve okulda eğitim gören engelli çocukların annelerine plaket verildi. Protokol üyelerinin elinden plaketlerini alan şehit anneleri gözyaşlarına hakim olamadı.

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