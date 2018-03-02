Liselilerden 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere mektup

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), () - BARTIN'ın Ulus ilçesinde, lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere 101 mektup gönderdi.

Ulus ilçesindeki Abdipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, 'Afrin'e 101 mektup' projesi kapsamında, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için mektup yazdı. Lise öğrencilerinin 101 mektubu, törenle Ulus İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Berker Dongul'a teslim edildi. Okulda düzenlenen törene Ulus Kaymakamı Recep Hasar, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, Ulus İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Berker Dongul, Ulus İlçe Milli Eğitim Müdürü Levent Ok, Ulus İlçe Emniyet Amiri Abdullah Muhammet Aydın ve öğretmenler katıldı. Ulus Kaymakamı Hasar, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü belirterek, "Afrin'de, şu anda Türk askerimiz, adeta destan yazmaktadır. Sizlerin bu davranışı, bizim askerlerimize çok büyük moral olacaktır. Bu davranışınızdan ötürü hepinizi canıgönülden kutlarım. İnşallah askerimiz, oradaki son terörist temizlenene kadar canla başla görev yapacaktır. Hepsine Allah kolaylık versin" dedi.

Kaymakam Hasar, konuşmasının ardından 101 mektubu, Afrin'e ulaştırması için Üsteğmen Dongul'a verdi. İlçe Jandarma Komutanı Dongul, bu sırada duygusal anlar yaşadı. Bazı öğrenciler, zarflarının içine ay yıldızlı kolyeler de koydu.



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