Liselilerden kentsel dönüşüm için yıkılan evlerde deprem tatbikatı

BURDUR'da lise öğrencilerinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalanların kurtarıldığı ve çıkan yangının söndürüldüğü tatbikat gerçeğini aratmadı.Burdur İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yangın ve deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı gerçekleştirilen Bozkurt Mahallesi'ndeki Depremevleri'nde gerçekleştirildi. Senaryo gereği merkez üssü Kemer ilçesi olan ve 53 saniye süren 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanlar olurken, bir binada da yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri ilk olarak yangında mahsur kalan bir vatandaşı kurtardıktan sonra yangına müdahale ederek söndürdü. AFAD ekipleri de depremde yıkılan binayı kontrol ettikten sonra UMKE ekipleri içerideki yaralıları çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde oluşturulan triaj alanında yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.AFAD ekipleri tarafından göçük altında kimse olup olmadığı sismik akustik dinleme cihazlarıyla tespit edildikten sonra, görüntülü arama cihazıyla yeri tespit edilen depremzedeler UMKE ekipleri tarafından göçük altından çıkartılıp, ilk müdahalesinin ardından hastaneye gönderildi.Tatbikatta, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileriyle Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye Bölümü son sınıf öğrencilerinden arama, kurtarma, doğal afetlere hazırlık ve ilkyardım eğitimini tamamlamış 112 öğrenci yer aldı.

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