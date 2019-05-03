Liseliler, sahili çöpten temizledi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, lise öğrencileri, yaz aylarında tatilcilerin yoğun olarak denize girdiği yaklaşık 1 kilometrelik sahili temizledi.

İMKB Anadolu Lisesi'nce düzenlenen çöp toplama etkinliğine, 12 okuldan toplam 135 öğrenci katıldı. Zonguldak ve Kozlu Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce desteklenen etkinlikte öğrenciler, eldiven ve maskelerini takıp, yaz aylarında tatilcilerin yoğun olarak denize girdiği yaklaşık 1 kilometrelik sahilde temizlik yaptı. Öğrenciler; ağaç dalı, tahta, pet şişe, poşet, şırınga, kırık cam ve gazete parçaları gibi çöpleri ellerindeki poşetlere doldurdu. Öğrenciler, 1 saat süren etkinlikte toplanan çöplerle fotoğraf çektirerek, çevre kirliliğine dikkat çeki. Havadan da görüntülenen etkinlikte öğrencilerin, kısa sürede çöpleri topladığı görüldü.

İMKB Anadolu Lisesi Müdürü Cemile Gül, öğrencilerde temiz çevre bilincini oluşturmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi. Sahilde 1 saatte dikkat çekecek kadar çok çöp topladıklarını anlatan Gül, "Amaç, çevreye duyarlılığı artırmak ve sıfır atık projesine katkıda bulunmayı sağlamaktı. Zonguldak ve Kozlu Belediyesi ile Gençlik Müdürlüğü bize destek verdi. İMKB Lisesi'ne 12 okul da destek verdi. 135 öğrenciyle bu etkinliği gerçekleştirdik. Gençlerimizin duyarlı olmasını, çevreye önem vermelerini biz de önemsiyoruz" dedi.

Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ahmetcan Güleryüz de etkinlik kapsamında sahildeki çöpleri topladıklarını belirterek, "Birçok okul buraya geldik. Çevre temizliğine duyarlı şekilde çevreyi temizledik. Hastane atıkları, pet şişeler, plastikler, demirler her şey çıktı. İkişerli gruplara ayrılarak çöpleri topladık" diye konuştu.



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