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Liseliler, okul bahçesinde 'Afrin' yazısı oluşturdu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'un Yakakent ilçesinde, lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bedenleriyle 'Afrin' yazısı oluşturdu.  Yakakent...

Liseliler, okul bahçesinde 'Afrin' yazısı oluşturdu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'un Yakakent ilçesinde, lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bedenleriyle 'Afrin' yazısı oluşturdu. 
Yakakent Çok Programlı Lisesi'nin öğrencileri, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için okul bahçesinde bir araya geldi. Liseliler, önceden belirledikleri şekilde sıra alarak, bedenleriyle 'Afrin' yazısı oluşturdu. Türk bayrağı açan lise öğrencileri, 'Afrin'deki Mehmetçik’e selam olsun' diye birlikte seslendi.

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