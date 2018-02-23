Liseliler, Mehmetçik için bayraklı Türkiye haritası oluşturdu

KONYA, () - KONYA'da, kız imam hatip lisesinde okuyan 470 öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bir araya gelerek, Türkiye haritası ile Türk bayrağı oluşturdu.

Konya Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan yaklaşık 470 öğrenci, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bir araya geldi. Lise öğrencileri, belirlenen sıraya göre dizilerek, Türkiye haritası ve Türk bayrağı oluşturdu. Öğrenciler, hazırladıkları yardım kutusuna da harçlıklarını bağışlayıp, yazdıkları mektupları bıraktı. İstiklal Marşı'nı okuyan lise öğrencileri, daha sonra Mehmetçik için dua etti.

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