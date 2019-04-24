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Liseliler, kötü alışkanlıklara karşı bisiklet festivali düzenledi

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde lise öğrencileri, gençlerin kötü alışkanlıklardan ve bağımlılık yapan maddelerden uzak durmaları amacıyla bisiklet festivali düzenledi. Kapaklı'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü...

Liseliler, kötü alışkanlıklara karşı bisiklet festivali düzenledi
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde lise öğrencileri, gençlerin kötü alışkanlıklardan ve bağımlılık yapan maddelerden uzak durmaları amacıyla bisiklet festivali düzenledi.
Kapaklı'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve obeziteyle mücadeleye duyarlılık sağlanması amacıyla bisiklet festivali düzenlendi. Etkinliğe Kapaklı Emniyet Müdürü Yaşar Terzioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz ve Kapaklı Sağlık Müdürü Çisem Uslu ile çoğunluğunu lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık 250 kişi katıldı. Okul önünde başlayan etkinlik Kazan Gölü Mesire alanına kadar, gidiş dönüş olarak gerçekleştirildi.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Vural, bisiklet festivalinin bu yıl ilkini düzenlediklerini belirterek, "Bu etkinlikteki amacımız gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, özellikle bağımlı sayılabilecek maddelerden uzak durması, ayrıca son zamanlarda ön plana çıkan obeziteyle mücadele konusunda daha duyarlı bir şekilde davranış kazanmalarını sağlamak" dedi.

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