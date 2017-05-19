Liseli Yonca ve Melek, el ele tutuşup uçurumda intihar etti (2)

BUNALIM NEDENİNİN O OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Muğla'da yaklaşık 100 metrelik uçurumdan ölüme atlayan Yatağan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Yonca Kurt ile aynı yaştaki sınıf arkadaşı Melek Basalak'ın intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor. Melek Basalak'ın erkek arkadaşıyla ayrıldığı, Yonca Kurt'un ise platonik aşkına karşılık bulamadığı için bunalımda olduğu öne sürüldü. Ayrıca Kurt'un platonik hisler beslediği kişiyle, intihardan kısa süre önce cep telefonundan görüntülü konuşma yaptığının belirlendiği kaydedildi.

ARKADAŞI VE ABLASI İNTİHARA ŞAHİT OLMUŞ

Basalak'ın ayrıldığı erkek arkadaşı ile ablası Dilek Basalak'ın intihar anına şahit olduğu ortaya çıktı. Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Melek Basalak'ın ayrıldığı eski erkek arkadaşı M.Ö.'nün ifadesine başvurdu. Yatağan İlçesi'nde esnaflık yaptığı öğrenilen 21 yaşındaki M.Ö'nün ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Melek dün saat 16.00'da beni arayarak yüksekten kendisini atacağını söyledi. Telefonunu ise sonrasında kapadı. Telefonu, sürekli aradım. Ancak bir türlü çağrılarıma cevap vermedi. Yüksek yerlere çıkarak saatlerce onu aradım. İlerleyen saatlerde ise Yonca Kurt, sevgisine karşılık bulamadığı kişiyi cep telefonundan görüntülü aramış. O kişi de beni arayarak, görüntüde Melek ve Yoncan'ın Masa Dağı'nda olduğunu tespit ettiğini söyledi. Melek'in ablasıyla beraber dağa çıktık. İkisi de uçurumun kenarında oturuyordu. Bizi gördükten sonra ayağa kalkıp, 'sakın yaklaşmayın' dediler. El ele tutuşarak atladılar. Olayda kesinlikle benim bir suçum yok."

Olayda gözaltı kararı olmadığı öğrenilirken, Melek Basalak'ın cenazesi Menteşe Kurşunlu Camii'nde, Yonca Kurt'un ise cenazesi Yatağan İlçesi'nde ikindide kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verilecek.