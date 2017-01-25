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Liseli Yiğithan'ın kayaya çarpma sırasında omiriliği kırılmış

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, () - ERCİYES dağında etrafı çevrelenmiş pist dışına çıkıp, taşlı alanda düşen ve vadideki büyük bir kayaya çarparak ağır yaralandıktan sonra hastanede yaşamını yitiren İstanbullu Yiğithan Selvi’nin...

Liseli Yiğithan'ın kayaya çarpma sırasında omiriliği kırılmış

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, () - ERCİYES dağında etrafı çevrelenmiş pist dışına çıkıp, taşlı alanda düşen ve vadideki büyük bir kayaya çarparak ağır yaralandıktan sonra hastanede yaşamını yitiren İstanbullu Yiğithan Selvi’nin (16) yapılan otopsisinde omurgasının kırıldığı ve iç kanama nedeniyle öldüğü belirlendi.
Kış sporları ve turizm merkezi Erciyes dağının işletmesini üstlenen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Erciyes A.Ş. tarafından oluşturulan kaza raporunda da, Yiğithan Selvi'nen Hisarcık Keven 9 no’lu pistin dışına çıkıp, 60 metre ötedeki bol karlı ve taşlı alana girdiği, o nedenle hızını alamayıp, kayaya sırt üstü çarparak öldüğü belirtildi.

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