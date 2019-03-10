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Liseli Muammer, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Manisa'nın Selendi ilçesinde kullandığı motosikletin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi Muammer Başyiğit'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kurtuluş Mahallesi'ndeki...

Liseli Muammer, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Manisa'nın Selendi ilçesinde kullandığı motosikletin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi Muammer Başyiğit'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kurtuluş Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada helallik alınmasının ardından Başyiğit'in cenazesi, Selendi Merkez Çarşı Camisi'ne götürüldü. Cenazeye, Selendi Kaymakamı Can Atak, Cumhur İttifakı'nın Selendi Belediye Başkan Adayı MHP'li Nurullah Savaş, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Başyiğit'in babası Talip Başyiğit, dedesi Talip Başyiğit, eşinden bir süre önce boşanan annesi Selma Utangan, yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Başyiğit'in cenazesi, okul arkadaşları ve yakınları tarafından omuzlarda taşınarak Selendi İlçe Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), ()

FOTOĞRAFLI

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