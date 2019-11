Liseli gençler, emniyet duvarını polis resimleriyle donattı

MUŞ Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, soğuk havaya aldırış etmeden, 57 metre uzunluğundaki güvenlik duvarını, şehitlerin ve görevdeki polis memurlarının resimleriyle donattı.



Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim-öğretim gören ve şehit ile görevi başındaki polisleri hatıralarda yaşatmak isteyen 35 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında başarılı bir çalışmaya imza attı. İl Emniyet Müdürlüğü ve okul yönetiminin de desteğiyle Muş-Bingöl karayolu Köprü Köy yakınındaki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün 57 metre uzunluğundaki güvenlik duvarında, yağlı boya resim çalışması yaptı. Etkili olan soğuk havaya aldırış etmeden duvara şehit ve gazi polislerin yanı sıra Türk bayrağı, güvenlik güçlerine ait araç, helikopter resimleri çizerek, güvenlik görevlilerine renkli bir ortam oluşturan öğrenciler, çalışmalarını başarıyla tamamladı.



Muş Valisi İlker Gündüzöz, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile birlikte çalışmanın yapıldığı alanı ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilerin duvara yansıttığı başarılı çalışmaları inceleyerek, öğrencileri tebrik eden Vali Gündüzöz, öğrencilere yeni görevler verdi. Ara tatil sonrasında öğrencilerin fırça sallamaya devam edeceğini belirten Vali Gündüzöz, "Gençliğimizin ne kadar yetenekli olduğunu ve yönlendirilirse ne kadar iyi sonuçlar verilebileceklerini hep birlikte görüyoruz. Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi’nin kıymetli öğrencileri, öğretmenleriyle, idaresiyle birlikte burada bir emek sarf ettiler. Muş’umuzda bir farkındalık oluşturuldu. Dümdüz bir duvar, çok anlamlı ve derinliği olan bir hikayesi olan duvar haline geldi. Önemli olan bu kaynaşmayı sağlamaktı ve kalıcı olarak güzel Muş'umuza bir eser bırakmaktı. Şimdi 60 metre kadar uzunluğundaki bu duvar bitti. Daha kısa olan ön cephede biraz çalışmamız var. Bundan sonrada inşallah jandarmamızda yolun kıyısında, jandarmanın da duvarlarını boyayacağız hep birlikte. Ben gençlerimizin anlından, gözlerinden öpüyorum. Onların hayatta her zaman böyle başarılı olmalarını ve güzel işlere imza atmalarını diliyorum. Biz Muş’ta zaten et-kemik gibiyiz. Sonuç itibariyle her zaman iyi ilişkiler içerisinde ama bu sembolik değeri olan bir hadise. Gençlerimiz burada emeklerini ortaya koydular. Bazen hava soğudu, elleri buz gibi üşüdü, eldivenlerle çalıştılar ve gayet güzel bir çalışma oldu. İnşallah bu birlik ve beraberlik devam edecektir. Bu atılan tohumlar ileride büyük ağaçlar olacak, ormanlar olacak. Ben hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Polis resimlerini soğuk duvarlara yansıttıklarını söyleyen öğrencilerden Zehra Çelik ise "Biz altı gündür burada çalışıyoruz. Şehit olan polislerimizin resimlerini, soğuk duvarlara yansıttık. Tamamen içten ve duygusal bir şekilde yansıttık. Polis ağabey ve ablalarımız sayesinde çok eğlendik. Kalbimizi, yüreğimizi ısıttılar bu soğuk havada. Her şeye rağmen güzeldi" dedi.