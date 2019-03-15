Liseli Enes son yolculuğuna uğrlandı; polis babanın en acı günü

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), )- UŞAK'ta üç motosikletin çarpıştığı kazada ölen lise öğrencisi Enes Kıtır (18), memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi. Kaza günü görevli olarak gittiği olay yerinde oğlunun cansız bedeniyle karşılaşınca büyük acı yaşayan polis memuru Fatih Kıtır ve diğer yakınları, cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Uşak- İzmir yolu Desan Sitesi mevkisinde meydana geldi. İkisi de Uşak Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan Enes Kıtır yönetimindeki 64 EK 033 plakalı motosiklet ve U.D. yönetimindeki 64 AAB 371 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi öğrencisi N.B.T. yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosikletli üç lise öğrencisinden Kıtır'ın kaza yerinde öldüğünü belirledi. Diğer yaralı öğrenciler U.D. ve N.S.T. ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan N.B.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uşak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fatih Kıtır, kaza yerine gittiğinde acı haberle yıkıldı. Kazada ölen gencin oğlu Enes Kıtır olduğunu gören baba, gözyaşlarını tutamadı. Meslek hayatındaki en acı görevine giden polis memurunu, meslektaşları teselli etti.

BABA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Lise öğrencisi Enes Kıtır'ın morga kaldırılan cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Kula ilçesine getirildi. Enes Kıtır, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Güvercinlik Mahallesi Ebedi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde Enes Kıtır'ın ailesi büyük üzüntü yaşadı. Görevli olarak gittiği kaza yerinde oğlunun öldüğünü görerek sinir krizi geçiren polis memuru baba Fatih Kıtır, törende güçlükle ayakta durabildi. Acılı baba, meslektaşları ve yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Anne Aynur Kıtır ve gencin kız kardeşi Döndü Kıtır'ın da bitkin oldukları görüldü.

Kalabalık bir topluluk tarafından son yolculuğuna uğurlanan Enes Kıtır'ın cenaze törenine; Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kula Belediye Başkan Vekili Vedat Yılmaz, baba Fatih Kıtır'ın mesai arkadaşları, ölen Enes Kıtır'ın öğretmenleri, öğrenci arkadaşları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda Kulalı katıldı.



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