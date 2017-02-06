Liseli Edanur sonunda istediği teleskopa kavuştu

ÇORUM’un Osmancık İlçesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Edanur Şirin'in teleskop isteği belediye tarafından karşılanarak okuluna teslim edildi.

Ailesinden, ilçedeki sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, bakanlık, müftülük ve işadamlarından destek isteyip, çeşitli firmalarla e-mail gönderen lise öğrencisi Edanur Şirin teleskop isteğine aldığı olumsuz yanıtlara rağmen pes etmedi. Okulda öğretmeniyle de konuyu paylaştı. Şirin daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek teleskopla ilgili hazırladığı dosyayı sundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'de konuyu Kaymakamlığa iletti. Yapılan görüşmeler sonunda lise öğrencisi Edanur Şirin'in isteğinin yerine getirilmesine karar verildi. Kaymakamlık'ta yapılan görüşme ardından öğrencinin okulunda astronomi ile ilgili bir kulüp kurulduğunu ve sponsor bulununca okul adına teleskop alınacağı sözü verildi. Edanur Şirin, teleskopla ilgili çok hayal kurduğunu, bu isteği gerçekleşeceği için de çok mutlu olduğu anlatırken, ilkokul öğrencilerinin de gökyüzünü gözlemleme şansı olacağını kaydetti.

Osmancık Belediyesi teleskop için lise öğrencisi Edanur Şirin'in isteğini yerine getirdi. Belediyenin desteği ile alınan teleskop okula gönderildi. Bugün İlçe Kaymakamı Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Hamza Karataş, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’ne giderek öğrenci ve kurduğu Bilim Kulübü'ne tüm okulun ve ilçedeki diğer okulların da zaman zaman bu okula gelerek yararlanması için teleskopu teslim etti.

Kaymakam Aslan, 15 yıllık meslek yaşamında çok güzel bir olaya tanıklık ettiğini ifade ederek, "Öğrenci 3 hafta önce yanıma geldi. Hep değişik dallarda taleplerin olduğu bir çalışma ortamında bana teleskop isteği ile gelmesi beni de heyecanlandırdı. Okul açılınca mutlaka tedarik edileceği sözü vermiştim. Bugün gerçekleştiği için çok mutluyum. Tüm buluşlar merakla hayat bulmuştur. Bu merakın Osmancık’ta da çok bilim adamı yetişeceğini umut ediyorum. Belediye Başkanı Sayın Hamza Karataş’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Karataş, “Bizler böyle bilim adına bir talep gelince memnuniyetle karşılayacağımızı belirttik. Osmancık adına bilime her konuda testek çıktığımızın altını çiziyorum. Edanur kardeşimize huzurlarınızda tebrik ve teşekkür ediyorum. Edanur kardeşimiz sıradan değil bilimsel bir konu ile gelmesi bizleri çok sevindirdi. Osmancık adına güzel şeyler için varız ”diye konuştu.

Edanur Şirin "Osmancık Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve Milli Eğitim Müdürümüze bana verdikleri destekler için ayrı ayrı teşekkür ederim. Hayatta bir hayal uğruna mücadele ettiğiniz şeyler olacak. Hayalinizin peşinden gidecek cesaretiniz olsun. Hayallere giden yolda inancınız olursa her şey tüm engeller yerle bir oluyor. Merak edin, araştırın, sorgulayın öğrenmek için mücadele edin. Sadece okula gelmek için sadece televizyon izlemek, uyumak olmamalıdır. Herkesin bir amacı olmalıdır. Mücadele etmelidirler” dedi.



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