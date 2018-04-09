Liseli Dilber'in umutla beklediği telefon geldi

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 'kortikal displazi' adlı beyin hastalığı teşhisi konulan ve sürekli bayılma nöbeti geçiren lise öğrencisi Dilber Utku'nun (15), kendisini sağlığına kavuşturacağına inandığı ameliyat için beklediği mutlu haber geldi. Geçen yıl Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat için sıra verilen Dilber Utku ve ailesi, Ankara'ya davet edildi.

Merkez Pazarcı Mahallesi'nde oturan işçi Davut Utku'nun (40) 3 çocuğundan büyüğü Dilber, bir süre önce rahatsızlandı. Çeşitli hastanelere götürülen Utku'ya en son özel hastanede, doğuştan 'kortikal displazi' (Beyin korteksindeki nöronların anormal erken gelişimi sonucu ortaya çıkan bir beyin hastalığı) teşhisi konuldu. Hastanede çocuklarının en az iki kez ameliyat edilmesi gerektiği, gerekirse üçüncünün de yapılabileceği söylenen aileden ameliyat başına 30 bin TL istendi. Maddi gücü yeterli olmayan aile, kızlarını ameliyat ettiremedi.

ANKARA'DAN MUTLU HABER

Dilber Utku için çare arayan ailesi, geçen yıl Ankara'daki Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerin ardından aileye, Utku'nun ameliyat için sıraya alındığı ve sıra geldiğinde kendilerine haber verileceği söylendi. Bunun üzerine Gazipaşa'ya dönen Utku ailesi, ameliyat için gelecek haberi beklemeye başladı. Hastalığı nedeniyle sık sık bayılma nöbeti geçiren ve okulda da bu durumu tekrar eden lise 1'inci sınıf öğrencisi Dilber Utku ve ailesinin umutla beklediği haber geldi. Gazi Üniversitesi Hastanesi'nden telefonla aranan Dilber Utku ve ailesi dün akşam Ankara'ya gitti.

Gelen telefon üzerine umutlanan Dilber Utku, ihtiyaç malzemelerini çantasına koyarak hazırlıklarını tamamladı. Dilber Utku, sağlığına kavuşacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

'SEVİNÇ İÇERİSİNDE BAVULUMUZU HAZIRLADIK'

Baba Davut Utku, Gazi Üniversitesi'nden gelen telefonla kızı Dilber'in hastaneye davet edildiğini ve yatış işlemi yapılıp yeniden muayene edileceğinin belirtildiğini anlattı. Davut Utku, "Kızımın sevindirici haberini aldık. Gazi Üniversitesi'nden doktorlarımız aradı. 'Çocuğa tekrar bakıp gerekli tetkikleri yapalım' denildi. Bizler de sevinç içerisinde bavulumuzu hazırladık, yola çıkıyoruz. Gazi Üniversitesi'ne, doktorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'GÜZEL GÜNLERİMİZE DÖNECEĞİMİZİ UMUT EDİYORUZ'

Anne Dilek Utku (40) da "Ankara'dan sevindirici haberi geldi. Çok mutluyum. Kızımın Ankara'daki tedavilerine tekrar başlanıp iyi bir süreç geçireceğiz. Doktorlara çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Kızımla birlikte Gazi Üniversitesi'ne gidip tedavi sürecimizi başlatıp yeniden hayata, yeniden mutlu günlerimize, yeniden güzel günlerimize döneceğimizi umut ediyoruz" dedi.



FOTOĞRAFLI