Liseli Celil, 'Ejder Yalçın'ın maketini yaptı

Hüsne AKKAYA/SİVAS, () - SİVAS'ta lise öğrencisi Celil Kaşkaya (17), güvenlik güçlerinin terörle mücadelede kullandığı yerli üretim 'Ejder Yalçın' adlı zırhlı aracın maketini yaptı.

Sivas'ta özel bir lisede okuyan ve Yurdagül-Cemil Kaşkaya çiftinin 4 çocuğundan biri olan Celil Kaşkaya, 6 yıldır hobi amaçlı araç maketleri yapıyor. Kaşkaya, son olarak Zeytin Dalı Harekatı'nda ön safhalarda yer alan, yerli üretim 'Ejder Yalçın'ın maketini yaptı.

Çeşitli araçların maketlerini yaptığını söyleyen Kaşkaya, "Daha önce elektriğe ilgim vardı. Elektrik motoru ile yavaş yavaş kendimi geliştirdim. Son altı yılda da maket işine girdim. İlk maketimi internette gördüğüm bir maketten etkilenerek, yaptım" dedi. Maketlerinde mukavva karton kullandığını belirten Kaşkaya, "Mukavva kartonu dışında elektrik olarak ledler, kablolar kullanıyorum. Mukavvanın en ufak şeklini bile elimle veriyorum. Bir tek lastiklerde plastik veya kauçuk kullanıyorum" diye konuştu. Terörle mücadeledeki önemi ve yerli üretim olması nedeniyle Ejder Yılmaz'ın maketini yapmaya karar verdiğini kaydeden Kaşkaya, "Bu aracın maketini neden yapmayayım diye bir duygu uyandı içimde. Ayrıca bu araç bizi gururlandırıyor da. Yabancı ülkelerin araçlarına baktığımız zaman bizim aracımız da onların arkasında kalmıyor ve hatta önlerine geçtiği araçlar bile var. Ben de bu nedenle hoşuma giden aracın maketini yapmak istedim. Yapımı ortalama 6 ay sürdü. Altı ayda haftanın üç günü çalıştım. Bazen gece yarılarına kadar çalıştığım oldu. Gerçeğinde ne var bire bir yapmaya çalıştım. Aynısı oldu mu dersek, dış olarak belki bire bir aynısı olabilir, iç olarak tüm fotoğrafını bulamıyorum. Bulabildiğim fotoğraflara göre içini de benzetmeye çalıştım" diye konuştu.

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