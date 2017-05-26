Liseli Burçak, mezuniyet balosundan dönerken kazada öldü

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), () - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesi'nde lise öğrencisi 18 yaşındaki Burçak Derecik, mezuniyet balosundan dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Lüleburgaz Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Burçak Derecik, dün düzenlenen mezuniyet gecesine katıldı. Okuldan mezun olmanın mutluluğunu arkadaşlarıyla kutlayan Burçak, gecenin sonunda arkadaşının kullandığı otomobille eve dönüşe geçti. Burçak'ın içinde bulunduğu otomobil İstasyon Caddesi'nde karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin camından fırlayan genç kız ağır yaralandı. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burçak Derecik, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Kazada, Burcak ile aynı otomobilde bulunan 2 arkadaşı da yaralandı. Yaralı 2 kişinin tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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