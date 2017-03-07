Liseli Aslı'ın öldüğü yolda keşif yapıldı

BODRUM'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi 14 yaşındaki Aslı Değirmen'in yaşamını yitirdiği yerde keşif yapıldı. Kazanın meydana geldiği yerde tutuklu otomobil sürücüsü Emrah Yeşilkanat ve görgü tanığı Ömer Turan ile Değirmen'in babası Mehmet Değirmen dinlendi. Baba Değirmen, sanık Yeşilkanat'ın gösterdiği kaza yeri ile beyan ettiği kaza saatinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bodrum Ayşe Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Aslı Değirmen, geçen 5 Aralık'ta, okula gitmek üzere İslamhaneleri Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Servis minibüsünü beklemek için Turgutreis- Bodrum Karayolu'nun 13'üncü kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Değirmen'e bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle fırlayarak başını kaldırımın kenarına çarpan Değirmen, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Değirmen, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Tepkilerden korktuğu için aracı olay yerinde bırakıp ayrılan ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim olan otomobil sürücüsü peyzaj mimarı 34 yaşındaki Emrah Yeşilkanat tutuklandı. Yeşilkanat hakkında, Bodrum 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması geçen 28 Şubat'ta yapıldı. Mahkeme, kaza yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

kinci duruşması 30 Mart'ta görülecek dava öncesinde bugün kazanın meydana geldiği yerde keşif yapıldı. Sanık Yeşilkanat'ın Bodrum Cezaevi'nden getirildiği keşifte, avukatı Zeki Çakıroğlu, kazada yaşamını yitiren Aslı Değirmen'in babası Mehmet Değirmen, avukatı İzzet Barış Duruş ve kazanın tanığı Ömer Turan ile Değirmen'in yakınları hazır bulundu. Bilirkişi heyeti tarafından, kaza sonrasında trafik ışıklarının yerleştirildiği Turgutreis-Bodrum Karayolu'nun Cumhuriyet Bulvarı'nda tespitler yapıldı.

Olay anını anlatan tutuklu sanık Emrah Yeşilkanat, "Olay günü sabah 07.15 sıralarında olay mahalline geldiğimde hava halen aydınlanmamıştı. Turgutreis'ten Bodrum yönüne sol şeritte ilerlerken, refüjden aniden yola inen yayayı son anda fark ettim. Yolun biraz daha soluna doğru direksiyonu kırmama rağmen kurtaramayıp, çarptım. Ardından, durup gereken müdahaleyi yaptım. Daha önceki beyanlarım aynen geçerlidir. Bilirkişi raporunu sunduktan sonra beyanda bulunmak istiyorum" dedi. Hakim, keşif sırasında sanık Emrah Yeşilkanat'a olay günü nerede çarptığını, nerede durduğunu göstermesini istedi. Yeşilkanat olay anını anlatırken, gösterdiği yerlerde, bilirkişi tarafından fotoğraflar çekilerek, ölçümler yapıldı.

SANIĞIN GÖSTERDİĞİ KAZA YERİNE İTİRAZ

Yeşilkanat'ın ardından hakim, baba Mehmet Değirmen'e söz verdi. Baba Değirmen, şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Sanığın beyanları ve göstermiş olduğu noktaları kabul etmiyorum. Kızımın çarpma noktası, düştüğü yer, kan izlerinden zaten belliydi. Ayrıca çarpma noktası da bizim öğrendiğimize göre daha geride bulunmaktaydı. Ayrıca sanığın belirttiği gibi kazanın meydana geldiği saat 07.15 de değil. Servis alış saati olan 07.40'tan birkaç dakika önce, yani 07.35-07.40 arasında geçiş yaptığı sırada meydana gelmiştir. Sanık yalan söylemektedir. Çarpma noktası da gösterdiği yer kesinlikle değildir" dedi.

TANIK MAHKEMEDEKİ İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ardından olay günü işe gitmek için yol kenarında araç bekleyen tanık Ömer Turan'dan kazayı anlatması istendi. Turan, 28 Şubat'ta görülen ilk celsede kaza anını anlatırken Değirmen'in refüjden karşıya geçtiğini söylerken bu defa Turgutreis-Bodrum Karayolu'nun İslamhaneleri'ne dönüş için ayrılan bölümden karşıya geçmeye çalıştığını söyledi. Turan, "Mahkemedeki ilk ifademde refüj olarak belirtirken, İslamhaneleri'ne dönüş için ayrılan bölümü kastetmiştim. Saat 07.30 ile 07.40 arası olduğunu düşünüyorum. Hava tam olarak aydınlanmamış ise de çok da karanlık değildi. Yoldaki insanlar ve araçlar seçiliyordu. Ancak yol üzerinde bulunan aydınlatma lambaları ise olaydan biraz önce sönmüştü" dedi. Turan daha sonra hakimin sorması üzerine kaza yerini ve çarpma noktasını gösterdi.

Sanık Yeşilkanat ise, tanık Turan'ın ifadelerini kabul etmediğini söyledi.

Sanık Yeşilkanat'ın Avukatı Zeki Çakıroğlu da tanık Turan'ın göstermiş olduğu çarpma noktasıda hem soruşturma hem de yargılama esnasındaki beyanlarıyla çeliştiğini söyledi. Avukat Çakıroğlu, "Önceki beyanlarında açıkça refüjden bahsetmektedir. Şimdi ise refüjün bittiği alanı yol geçiş noktası olarak göstermektedir. Bu beyanlarının dikkate alınmamasını isteriz. Ayrıca yine tanığın beyanları hem trafik kaza tespit tutanağını tutan hem de olay yeri inceleme tutanağını düzenleyen kolluk görevlilerinin tespiti ile uyuşmamaktadır" dedi.

İncelemelerin ve ifadelerin ardından keşif tamamlandı. Bilirkişi raporunun hazırlanması için duruşma gününe kadar süre verildi. Başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan diğer bir görgü tanığı Mehmet Korkmaz'ın da müzekkere yazılarak duruşmaya getirilmesi de kararlaştırıldı.



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