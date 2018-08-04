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Liseli Alperen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilinde, su kaydırağından denize atlayıp boynu kırılarak hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi Alperen Sındım (18) memleketi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, arkadaşları ve yakınlarının...

Liseli Alperen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilinde, su kaydırağından denize atlayıp boynu kırılarak hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi Alperen Sındım (18) memleketi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, arkadaşları ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde oturan lise son sınıf öğrencisi Alperen Sındım, yaz tatili için Edirne'nin Keşan ilçesindeki Erikli sahiline gitti. Önceki gece arkadaşlarıyla birlikte Kayalık mevkisinde denize giren Sındım, suda bulunan platformun üzerine çıkarak su kaydırağından denize atladı. Başının üzerine kuma çakılan Alperen Sındım, boynunun kırılması sonucu ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan Sındım, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alperen Sındım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Alperen Sındım, memleketi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenazenini ardından şehir mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, okul müdürleri, öğretmenler, okul arkadaşları ile ailesi katıldı. Arkadaşları, Alperen Sındım'ın tabutu başında gözyaşı döktü.

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