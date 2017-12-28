Lisede işaret dili eğitimi

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi'nde, işaret dili eğitimi veriliyor. Bu eğitimi alan öğrenciler, okul bahçesinde gerçekleştirilen törenlerde İstiklal Marşı okunurken işaret diliyle eşlik ediyor.Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi'nde, öğrencilere Halk Eğitim Merkezi'nden bir uzman tarafından işaret dili eğitimi veriliyor. Lisenin müdürü Hasan Vermez, okullarda işaret dili eğitiminin neden olmadığıyla ilgili televizyonda bir haberden etkilendiğini belirterek, "Engelli vatandaşlar ile toplumumuzun daha iyi iletişim kurabilmesi açısından ne yapılabileceğini düşündüm. Halk Eğitim Merkezi ile görüşerek, okulumuzda tamamen ücretsiz bir kurs açtık. Öğrencilerimiz, bu yolla hem işaret dili öğrenip, işitme engelli vatandaşlarla konuşabilecekler hem de belki bu sayede iş hayatlarında, sosyal hayatlarında bir artıları olacak" dedi."ÖĞRENCİLER HEYECANLA BENİ ARIYOR"İşaret dili eğitmeni Seren Gizem Biçer, öğrencilerin otobüs ya da yolda bir işitme engelliyle karşılaşıp, iletişime geçince heyecanla kendisini aradığını bunun çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Biçer, eğitimin sonunda bir sınav yapılacağını ve bu sınavı geçen öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verileceğini vurgulayarak, bunu meslek haline getirmek isteyen öğrencilerin eğitmen ya da tercüman olabileceğini kaydetti. Biçer, şöyle dedi:"Onların, bir insanın hayatına bu şekilde dokunuyor olabilmeleri bile çok güzel bir duygu. Onlar da aynı şekilde çok mutlu olduklarını dile getiriyorlar. Hasan müdürüm, bize bu yönde bir taleplerinin olduğunu ve çocuklara işaret dili eğitimi vermek istediklerini söyledi. İlk defa bir okuldan böyle bir talep geldi. Talebin öğrencilerimizden gelmesi en başta mükemmel. Biz de zaten sürekli işaret dili ile ilgili projeler gerçekleştiriyoruz. Bu konuda öğrenci arkadaşlarımız da çok istekli, yaklaşık 40 öğrencimiz var. Toplamda 120 saat sürecek olan kursumuz 3 ay önce başladı. 2 grubumuz var. Pazartesi ve çarşamba bir grubumuz toplamda 6 saat olmak üzere ders görüyor, perşembe ve salı günleri de diğer grubumuz aynı şekilde 6 saat ders görüyor."diye konuştu."YANIMIZDAN GEÇİP GİDİYORLAR, BİZ HİÇBİR ŞEY SÖYLEYEMİYORUZ"Kursiyerlerden 17 yaşındaki Rana Melike Kuzunoğlu, geçen yıl metroda kendi aralarında işaret diliyle konuşan ve çok eğlenen bir grup genç gördüğünü ve o anda işaret dili öğrenmeye karar verdiğini dile getirerek, şunları söyledi:"Konuştukları hiçbir şeyi anlamıyordum ve gerçekten çok merak etmiştim. O anda karar verdim bunu öğrenmeye. Sonra okulumuzda, böyle bir kurs açılacağını duyunca kesinlikle katılmak istedim ve katıldım. İyi ki de katılmışım; çünkü başladıktan bir ay sonra arkadaşlarımla bir kafeteryadayken yanımıza ışıklı oyuncaklar satan, işitme engelli bir ablamız geldi. Üzerinde bir kart vardı ve işitme engelli olduğu, geçimini ışıklı oyuncaklar satmakla sağladığı yazıyordu. Kendisiyle hemen işaret diliyle iletişime geçtik. O da, biz de çok mutlu olduk. Hatta kendisiyle fotoğraf da çektirdik. Çok güzel bir duygu, çünkü ihtiyacı olan ve anlaşılmak isteyen birçok insan var. Türkiye'de bu durumda yaklaşık 3 milyon insan var. Kimse onları anlamıyor, yanımızdan geçip gidiyorlar ama biz hiçbir şey diyemiyoruz onlara, yardıma ihtiyaçları olduğunda yardım edemiyoruz. Bu yüzden bence herkesin öğrenmesi gereken bir dil."​Bir başka kursiyer, 16 yaşındaki Sinem Çoban ise, "Otobüste giderken birkaç işitme engelli ile karşılaştım, birbirileriyle işaret diliyle konuşuyorlardı. İlk başta çok heyecanlandım ve sonra onlarla burada öğrendiğim birkaç temel şeyle konuşmaya çalıştım. Yeni bir dil öğrenmek çok farklı bir duygu, çok mutlu oldum" dedi.

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