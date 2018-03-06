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Lisede deprem tatbikatı

ÇANKIRI'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi'nde deprem tatbikat yapıldı. 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi'nde deprem tatbikatı...

Lisede deprem tatbikatı
ÇANKIRI'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi'nde deprem tatbikat yapıldı.
1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatı Vali Hamdi Bilge Aktaş da takip etti. Tatbikata AFAD'ın yanı sıra Çankırı Sağlık Müdürlüğü, Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, emniyet güçleri ile ilgili kurumların ekipleri katıldı. Senaryo gereği 6,4 büyüklüünde meydana gelen deprem üzerine okulda hareketlilik yaşandı. Ekipler tatbikatta arama ve kurtarma, tahliye, yangın söndürme, ilk yardım gibi çalışmaları başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, afet olması durumunda devlet olarak hazırlıklı olduklarını belirterek, "17 Ağustos depremi bir dönüm noktası oldu. Deprem sonrasında önceden çok şeyimiz eksikmiş. Artık bunları tamamlayıp  bir aşama kaydetmiş olduğumuzu düşünüyorum.  Eksiklerimiz varsa da bunları zaman içerisinde tamamlayacağız" dedi.
AFAD İl Müdürü Hasan Sait Korkutata ise, "Eksiklerimizi görmek ve bunları gidermek için devamlı eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bu tatbikatlardaki amacımız da bunları yerinde görmek ve onları gidermek. Deprem her an olabilir fakat onun zararını en aza indirmek bizim elimizde.  Bizde bunun için uğraşıyoruz. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun" diye konuştu.

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