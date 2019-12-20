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Lise öğrencisi Julia Inanch'ın hayatını kaybettiği kaza; davada karar açıklandı

Halil YILMAZ / İSTANBUL, () BAKIRKÖY'de lise öğrencisi Julia Inanch (17)'ın hayatını kaybettiği makas kazasında, karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanık Furkan Toker'in "Bilinçli taksirle ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis...

GENEL 20.12.2019, 15:08
Lise öğrencisi Julia Inanch'ın hayatını kaybettiği kaza; davada karar açıklandı

Halil YILMAZ / İSTANBUL, () BAKIRKÖY'de lise öğrencisi Julia Inanch (17)'ın hayatını kaybettiği makas kazasında, karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanık Furkan Toker'in "Bilinçli taksirle ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verirken, sanığın yattığı süreyi de göz önünde bukundurarak tahliye etti. Tutuksuz sanık Ömer Karadağ'ın da beraatine karar verildi. 

SAVCI 22 YIL 6 AYA KADAR CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davanın tek tutuklu sanığı sürücü Furkan Toker getirilirken, taraf avukatları katıldı. Duruşma, savcının mütalaasını açıklamasıyla başladı.
Savcı, sanıklardan Ömer Karadağ hakkında, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden gelen kusuru olmadığına dair raporu gerekçe göstererek, Karadağ'ın beraat etmesini istedi. Savcı, tutuklu Furkan Toker hakkında "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 7 aydan, 22 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasını talep etti. Mahkemenin son sözünü sorduğu Furkan Toker, "Kazanın olması sebebi ile çok üzgünüm. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ömer Karadağ'ın "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan beraatine karar verirken, tutuklu Furkan Toker hakkında "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Toker'in tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak sanığın tahliye edilmesine karar verdi.

AİLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇMİŞTİ
Öte yandan geçen duruşmada, Julia Inanch'ın annesi Elena Inanch ve olayda yaralanan L.H.C.'e, makas atarak kazaya neden olduğu belirtilen sürücü Toker hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiğine dair dilekçeleri okunmuştu. 

İDDİANAME
İddianameye göre 5 Şubat 2019 tarihinde Bakırköy'de meydana gelen olay şöyle oldu: Lise öğrencisi Julia İnanch (17) ile arkadaşı L.H.C. (17), Bakırköy Florya sahil yolunda otostop çekerek Furkan Toker'in otomobiline bindi. Toker, yanında arkadaşı Ali Döne ile sahil yolunu havalimanı tarafından Bakırköy istikametine otomobiliyle seyir halindeyken, Ömer Karadağ'ın yönetimindeki araçla arkalı önlü makas atarak ilerlemeye devam etti. Kazanın meydana geldikleri yere vardıklarında Furkan Toker yolun sağ şeridinde ilerleyen Metin Özdemir yönetimindeki taksiye çarptıktan sonra, yolun sol kısmına sürüklenerek Ömer Karadağ yönetimindeki araca çaptı, ardından da bariyerlere çarparak durdu. Kazada Julia Inanch çarpışma sonucu açılan kapıdan fırlayarak hayatını kaybetti, L.H.C. ise yaralandı. Davada Furkan Toker ve Ömer Karadağ'ın "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Basit yaralama" suçlarından 4 yıl 3 aydan 25 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

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