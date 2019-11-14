banner314

banner325

Son Dakika

Lise öğrencilerinin ürettikleri oyuncaklar 3 ülkeye ihraç ediliyor

BURSA’da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (Tematik Lise) üretilen 16 çeşit oyuncak, İran, Azerbaycan ve Kırgızistan'a ihraç ediliyor. Kendi tasarımları olan patentli oyuncak modeline sahip olan Tematik Lisesi öğrencileri, hem öğreniyor...

GENEL 14.11.2019, 12:10
Lise öğrencilerinin ürettikleri oyuncaklar 3 ülkeye ihraç ediliyor
BURSA’da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (Tematik Lise) üretilen 16 çeşit oyuncak, İran, Azerbaycan ve Kırgızistan'a ihraç ediliyor. Kendi tasarımları olan patentli oyuncak modeline sahip olan Tematik Lisesi öğrencileri, hem öğreniyor hem de para kazanıyor. 8 ayda 700 bin lira ciro yapan öğrenciler, hedeflerinin 1 milyon lira olduğunu söyledi. 
Bursa'nın İnegöl ilçesi Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen 16 çeşit oyuncak, İran, Azerbaycan ve Kırgızistan gibi ülkelere ihraç ediliyor. Kendi tasarımları olan patentli oyuncak modeline sahip olan öğrenciler, öğrenirken para kazanıyor. Konuya ilişkin konuşan Lise Müdürü Şenol Yoğurtçu, “Lisemiz, Türkiye’de kurulan 13 tematik liseden biridir. Bakanlığımız, okulumuza önem vermektedir. Bu bağlamda Türkiye genelinde gerçekleştirilen ahşap oyuncak projesi var. Bu proje kapsamında Türkiye genelindeki 4 okuldan biriyiz. Okulumuz 2 yıllık okul olmasına rağmen önemi gerçekten çok büyük. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel işlere imza atıyoruz. Bu oyuncaklardan iki tanesi bize patentli. Kendimiz ürettik”diye konuştu. 
3 ÜLKEYE, OYUNCAK İHRACATI
Oyuncak ihracatına dair konuşan Yoğurtçu, “Bir dükkanımız var. Bununla da Türkiye geneline pazara çıkıyoruz. Ürettiğimiz oyuncaklar Türkiye genelindeki oyuncak firmalarına gönderiliyor. Onlar aracılığıyla da yurtdışına ihraç edilmekte. İran, Azerbaycan ve Kırgızistan ülkelerine oyuncak ihraç ediyoruz. Okulumuzun sadece oyuncak üreten bir okulmuş gibi lanse edilmesini istemiyoruz. Oyuncak üretirken, okul donatımları ve mobilya sektörüyle ilgili üretim de yapıyoruz. Şu anda Bursa’da 2019 yılında yapılan ilk ve ortaokulların donatım malzemeleri de okulumuzda üretilmektedir” dedi.
HEDEF, 1 MİLYON LİRA KAZANÇ SAĞLAMAK
Mart ayından bu güne kadar 700 bin lira ciro yaptıklarını belirten Yoğurtçu, okulun bir fabrika gibi çalıştığının da altını çizerek, bu yıl sonunda ciro hedeflerinin 1 Milyon TL olduğunu da sözlerine ekledi. Öğrencilerden Fatma Alpdoğan ise, “Oyuncak üretimi yapıyoruz. Ürettiklerimizi de yurtdışına ihraç ediyoruz. Döner sermaye kapsamında hem eğitim görüyoruz hem de  harçlığımızı çıkararak ailemize yük olmuyoruz” dedi.

 

 

Yorumlar (0)
19°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Kasım 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:44
Öğle 12:54
İkindi 15:29
Akşam 17:53
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6