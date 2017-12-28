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Lise öğrencilerinden sokak kedileri için proje

ÇORUM'da bir grup lise öğrencisi, sokak kedilerinin soğuk havada üşümemeleri ve aç kalmamaları için kendi olanakları ile 10 'kedi evi' yaptı. Öğrenciler, kulübeyi ilçenin farklı noktalarına koyarak kedilere sahip çıktı. İskilip...

Lise öğrencilerinden sokak kedileri için proje
ÇORUM'da bir grup lise öğrencisi, sokak kedilerinin soğuk havada üşümemeleri ve aç kalmamaları için kendi olanakları ile 10 'kedi evi' yaptı. Öğrenciler, kulübeyi ilçenin farklı noktalarına koyarak kedilere sahip çıktı.
İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi'nde eğitim gören bazı öğrenciler, sokak kedilerinin soğuk havada üşümemeleri ve aç kalmamaları için proje hazırladı. Hazırladıkları projeyi öğretmenleri ve aileleriyle paylaşan öğrenciler, büyük destek gördü. İlk etapta ilçedeki mobilya üretim tesislerinden kulübeler için ahşap malzemeler alan öğrenciler, İngilizce öğretmenleri Onur Oğuz'un öncülüğünde kulübeleri yapmaya başladı. Öğrenciler, kısa sürede yaptıkları ve 'kedi evi' adını verdikleri kulübeleri, ilçenin farklı bölgelerine yerleştirdi. Öğrencilerinden Hümeyra Bodur, sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdikleri uygulama kapsamında 10 kulübeyi ilçenin farklı noktalarına koyduklarını dile getirdi. Bodur, şöyle dedi:
"Öğretmen ve ailelerimizin destekleriyle kulübelerimizi okulda yaptık. İnsanlardan çok güzel dönüşler aldık. Onların da bize destek olmasını, en azından kendilerinin de böyle bir şey yapmalarını istedik. Amacımız sadece İskilip değil, bu projeyi geniş bir kitleye yaymak istiyoruz ama imkânlarımız sınırlı. Yaptığımız kulübelerle hem kedileri kötü insanlardan koruyoruz hem de onlara sıcak bir yuva sağlıyoruz."

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