Lise öğrencilerinden 'Barış Pınarı' koreografisi

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul bahçesine 'Barış Pınarı' yazılı koreografiyle Mehmetçiğe destek verdi.

Fırat'ın doğusunda iki gün önce başlayan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden destek geldi. Okulun bahçesinde toplanan 500 öğrenci bedenleriyle 'Barış Pınarı' yazarken, arkadaşları da Türk bayrağı ile etrafını çevirip tekbir getirdiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile Dulkadiroğlu ilçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt'un da katıldığı programda öğrenciler hep birlikte 'Bu mübarek bayrak işte bu bayrak' marşını söylediler.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, "Zalimlere korku salan, mazlumlara ümit olan ordumuzu rabbim muzaffer eylesin" dedi.

