Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...

Lise öğrencileri, Mehmetçik'e destek için Türk bayrağı oluşturdu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bedenleriyle Türk bayrağı oluşturdu.  Kayseri Merkez...

Lise öğrencileri, Mehmetçik'e destek için Türk bayrağı oluşturdu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bedenleriyle Türk bayrağı oluşturdu. 
Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla Garnizon Şehitliği'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Atatürk Anıtı'nın önünde sona eren yürüyüş sonrası Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, vali yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Anıtın olduğu alanda yaklaşık 1000 öğrenci, bedenleriyle Türk bayrağı oluşturdu. 
Vali Kamçı, öğrencilerin bu çalışmasına ilişkin "Yarınımızı emanet edeceğimiz gençler, bugün güzel bir etkinlik düzenledi. Onlar; 'Çanakkale', '15 Temmuz', 'Zeytin Dalı' ruhuyla hareket edebiliyorlar" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314