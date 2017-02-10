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Linç edilmek istenen taciz şüphelisi tutuklandı

Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde, 12 yaşındaki kız çocuğunu sosyal medyadan taciz ederek buluşmaya çağırdığı iddiasıyla kalabalık tarafından linç edilmek istenen 35 yaşındaki İ.G., emniyetteki...

Linç edilmek istenen taciz şüphelisi tutuklandı

Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde, 12 yaşındaki kız çocuğunu sosyal medyadan taciz ederek buluşmaya çağırdığı iddiasıyla kalabalık tarafından linç edilmek istenen 35 yaşındaki İ.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Manisa'daki bir makine ve kalıp fabrikasında işçi İ.G., 12 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız çocuğuyla sosyal paylaşım sitesi üzerinden yazışmaya başladı. Durumu fark eden annesi, kızının yerine 2 gün boyunca İ.G. ile yazıştı. İ.G. dün Akıncılar Mahallesi'ndeki 'Cafe Sera' isimli parkta buluşma teklif etti.
Buluşma noktasına giden İ.G., karşısında çocuğun anne ve babasını görünce kaçmaya başladı. Ancak İ.G., çevredekilerin de yardımıyla onu yakalandı. Öfkeli kalabalığın tekme, tokat dövdüğü İ.G., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Emniyetteki ifadesinde kızla sosyal medya üzerinden yazıştığını ve yaşının küçük olduğunu bilmediğini sadece sohbet etmek için buluşmak istediğini ileri süren İ.G., bu sabah Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından adliyeye sevk edilen İ.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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