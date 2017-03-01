Limak Grubu Falcon 7X tipi iş jeti alıyor

İstanbul, 1 Mart () – Limak Grubu, Fransız uçak üreticisi Dassault’tan 52 milyon dolar değerinde Falcon 7X tipi uzun menzilli iş jeti almak üzere anlaşma yaptı. Üç motorlu, 11 bin 19 kilometre menzilli iş jetinin Mayıs ayında teslim edilmesi planlanıyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı kalkışlı 11 bin 19 kilometre menzili ile New York, Singapur ve Cape Town’a duraksız uçabilen Falcon 7X’in maksimum kalkış ağırlığı 31 bin 751 kilogram. Koltuk kapasitesi 14’e kadar çıkartılabilen 7X, tam yüklü olarak 1740 metrelik pistten havalanabiliyor.

Havacılık şirketini 2006’da kuran Limak Grubu, 2011’den bu yana Falcon kullanıcısı. Halen filosunda Falcon 2000LX tipi çift motorlu uçağı bulunan şirket, bu iş jetini imalatçı Dassault’a sattı. Fabrika çıkışlı Falcon 7X’in liste satış fiyatı 52 milyon dolar.

Türkiye'de beş Falcon 7X var

Uzun menzilli Falcon 7X serisinden Türkiye’de toplam beş adet bulunuyor. Uçağın kullanıcıları arasında Koç Grubu, Palmali Grubu (2 adet Falcon 7X’e sahip), Hayat Kimya ve iş adamı Mehmet Ali Aydınlar bulunuyor.