Lidya uygarlığının sonunu getiren savaşın izlerine ulaşıldı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), ()- MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti'nde, Lidyalılar ile Pers İmparatorluğu arasında yaşanan savaşa ait olabileceği değerlendirilen askeri malzemeler bulundu.

Antik çağda Lidya Krallığı'nın başkenti olan, M.Ö. 7. yüzyıldan M.S. 7. yüzyıla kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sardes Antik Kenti'nde 2018 kazı sezonu çalışmaları Saray bölgesi olarak değerlendirilen alanda devam ediyor. Hristiyanlığın yayılmasında büyük öneme sahip olan 7 kiliseden birini de içinde barındıran ve paranın basıldığı ilk yer olan Antik Sardes Kenti'nin Saray bölgesinde gerçekleştirilen kazılarda, Pers İmparatorluğu ile Lidya Krallığı arasında yaşanan, M.Ö. 546 yılında Lidya uygarlığının sona ermesine neden olan büyük savaşa ait olabileceği değerlendirilen askeri malzemeler bulundu.

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Sardes Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Dunlop, "Bu kazı sezonunda da Saray bölgesi olarak adlandırılan alanda teras duvarları içerisinde kazı çalışmalarımız devam ediyor. Bu kazılarımızda teras duvarlarına ait yapıları daha yakından incelemek istiyoruz. Teras bölgesi içerisinde yaptığımız çalışmalarda geçtiğimiz yıl bir sürprizle karşılaştık. Tunç Çağı'na ait bir seviyeye ulaştık. Tunç Çağı'na ait 3 metrelik bir derinlikte bir kazı çalışmamız oldu. 10 metrelik bir derinlikte de kazı yapmayı hedefliyoruz" dedi.

ÇÖMLEK, PİŞİRME KAPLARI VE OK UÇLARI BULUNDU

Kazı Başkanı Dunlop, geçen yıl yapılan kazı çalışmalarında askeri zırh, bir mobilyaya ait fil dişi parçası, taş mühür gibi o dönemde sıradan evlerde bulunmayan parçalar bulduklarını, bu parçalarında şu anki kazı alanının Saray bölgesi olma ihtimalini güçlendirdiğini söyledi. Dunlop "Saray bölgesi olduğunu düşündüğümüz alanda bu sezonda da kazı çalışmalarımız devam ediyor. Çömlek, pişirme kapları, yanmış bir taban parçası bulduk. Bu tabanda da 3 adet ok ucu bulundu. Bu oklar son büyük savaşa ait olabilir. Yani Kroisos ve Kyros arasında yaşanan büyük savaş. Bu tepede bugüne kadar yapılan kazılarda değişik bölgelerde 40-50 adet ok ucu bulundu" diye konuştu.

TERAS DUVARININ UZUNLUĞU 50 METRE

Boston Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktora Öğrencisi Güzin Eren ise, "Şu an kralların kendi güçlerini temsilen yaptırdıkları yapılarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devasa büyüklükteki teras duvarları, anıtsal nitelikteki yapıları desteklemek için yapılmış. Çok büyük yapılardan bahsediyoruz. Boyu 3 metre, genişliği 1 metre büyüklüğünde taşlardan yapılmış. Bu teras duvarı 50 metre boyunca devam ediyor. Bu alanda, aslında o dönemde büyük bir yatırım var. Devletin kendi gücünü, kralların kendi güçlerini göstermek için yapmış oldukları yapılar bunlar" dedi.

Antik Kent'te bulunan savaş materyallerinin, Lidya Krallığı ile Pers Krallığı arasında yaşanan ve Persler'in 14'üncü günün sonunda Sardes'i ele geçirip, yağmalası ile zengin Lidya uygarlığının yıkılmasına ışık tutması bekleniyor.

