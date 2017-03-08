Lice'de 1 asker şehit oldu; Lice ve Genç'te 9 terörist öldürüldü (5)

ŞEHİDİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Lice kırsalında devam eden operasyon kapsamında çıkan çatışmada şehit olan askerin jandarma uzman çavuş Ali Şirin olduğu açıklandı. Çorum'un Dodurga İlçesi nüfusuna kayıtlı olan 25 yaşındaki uzman çavuş Ali Şirin, 1.5 yıldır Diyarbakır Ergani Jandarma Komanda Tabur Komutanlığı'nda görev yapıyordu. Şehit uzman çavuş Ali Şirin, evliydi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada Lice İlçesi'ne bağlı Güldiken Köyü'nün Eskiköy Mezrası'nda bugün çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş Ali Şirin'in, kaydırıldığı Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.