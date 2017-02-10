Lice Belediyesi'ne de kayyum atandı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DBP'li Diyarbakır Lice Belediyesi'ne bu sabah itibariyle İlçe Kaymakamı Sinan Başak kayyum olarak atandı.

Lice Belediyesi çevresine dün akşam polis tarafından bariyeler yerleştirilmesinin ardından bu sabah saatlerinde belediye binasında polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Belediye çalışanlarının alınmadığı binada polis ekiplerinin arama çalışması sürerken, Lice Belediye Başkanı Rezan Zuğurli, görevinden alınarak yerine Lice Kaymakamı Sinan Başak'ın görevlendirildiği bildirildi.