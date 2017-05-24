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Libya'ya ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi 

  ANKARA,() - Dışişleri Bakanlığı Türk Kızılayı tarafından tedarik edilen 22 ton ağırlığında ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin AFAD eşgüdümünde bugün  Libya'ya gönderildiğini bildirdi.  Dışişleri Bakanlığı tarafından...

Libya'ya ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi 

 

ANKARA,() - Dışişleri Bakanlığı Türk Kızılayı tarafından tedarik edilen 22 ton ağırlığında ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin AFAD eşgüdümünde bugün  Libya'ya gönderildiğini bildirdi. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,  Libya'ya bugün gönderilen 22 ton ağırlığında ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Sağlık Bakanlığına teslim edildiği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı'nın  açıklaması şöyle:" Libya'da bulunan çeşitli hastane ve sağlık merkezlerinin ivedi tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacı üzerine Türk Kızılayı tarafından tedarik edilen 22 ton ağırlığında ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin AFAD eşgüdümünde Libya'ya sevkiyatı 24 Mayıs  tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu malzeme Trablus Büyükelçiliğimizin koordinasyonunda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Sağlık Bakanlığına teslim edilmiştir. Libya'nın istikrara kavuşturulmasına önem atfeden ve Libya Başkanlık Konseyi'nin bu yöndeki çabalarını destekleyen Türkiye, dost ve kardeş Libya halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde gayret göstermeye devam edecektir."  

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