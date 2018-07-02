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LGS Türkiye birincilerinden Berke Körlü: Sınavı daha çok sosyalleşerek kazandım

  İSTANBUL, () 2018 LGS Türkiye birincilerinden Berke Körlü, sınavı daha çok sosyalleşerek kazandığını ifade etti. MEB tarafından kamuoyuna açıklanan 2018 LGS sonuçlarına göre 2018 LGS sınavında tüm soruları doğru çözerek...

LGS Türkiye birincilerinden Berke Körlü: Sınavı daha çok sosyalleşerek kazandım

 

İSTANBUL, () 2018 LGS Türkiye birincilerinden Berke Körlü, sınavı daha çok sosyalleşerek kazandığını ifade etti.

MEB tarafından kamuoyuna açıklanan 2018 LGS sonuçlarına göre 2018 LGS sınavında tüm soruları doğru çözerek Türkiye birincisi olan Berke Körlü, genetik mühendisliği okumak istediğini açıkladı. Disiplinli bir çalışma sayesinde zamanını doğru kullandığını ifade eden Körlü, sınava son 3 hafta kala temposunu artırıp günde 700 soru çözdüğünü dile getirdi. Kazandığı başarıdan dolayı çok heyecanlı olduğunu da belirten Körlü, çalışma sürecinde sosyal hayattan hiç kopmadığını, aksine daha çok sosyalleştiğini söyledi. Sınavı kazanmasında öğretmenlerinin büyük bir payının olduğunu da vurgulayan Körlü, bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve genetik mühendisliği okumak istediğini söyledi.

(FOTOĞRAF)

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