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LGBTİ üyelerinin onur yürüyüşü bekleyişi

Cansel KİRAZ - İSTANBUL,() LGBTİ üyelerinin "Onur haftası" etkinlikleri başladı. Etkinlikler kapsamında pazar günü İstanbul'da "Onur Yürüyüşü" yapılması planlanıyor. Onur Haftası ilk kez 1993 yılında kutlanmaya başlandı. O yıl...

LGBTİ üyelerinin onur yürüyüşü bekleyişi

Cansel KİRAZ - İSTANBUL,()
LGBTİ üyelerinin "Onur haftası" etkinlikleri başladı. Etkinlikler kapsamında pazar günü İstanbul'da "Onur Yürüyüşü" yapılması planlanıyor.
Onur Haftası ilk kez 1993 yılında kutlanmaya başlandı. O yıl planlanan yürüyüşe İstanbul Valiliği izin vermedi. İlk İstanbul Onur Yürüyüşü 2003'te gerçekleştirildi. O yıl 20-30 kişi yapılan ilk yürüyüşe katılım ilerleyen yıllarda artış gösterdi. 2014 yılında İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. 2015, 2016 ve 2017 yılındaki yürüyüşlere ise İstanbul Valiliği izin vermedi.
İzinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere de  polis müdahale etti. Bu pazar günü de Taksim'de yürüyüş yapılması planlanıyor. İstanbul Valiliği bu yıl düzenlenmesi planlanan "Onur Yürüyüşü" ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. 
2017'de yürüyüş yapmak isterken gözaltına alınanların yargılandığı davanın 4'üncü duruşması da yarın İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek.


 

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