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Leylek köyünde yavru leylek heyecanı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, 'Avrupa Leylek Köyü' ilan edilen kırsal Eskikarağaç Mahallesi'nde yumurtalarından çıkan yavru leylekler büyük ilgi görüyor. Köylüler, leylekleri koruyup, herhangi bir sakatlanma ya da yaralanma durumunda...

Leylek köyünde yavru leylek heyecanı
BURSA'nın Karacabey ilçesinde, 'Avrupa Leylek Köyü' ilan edilen kırsal Eskikarağaç Mahallesi'nde yumurtalarından çıkan yavru leylekler büyük ilgi görüyor. Köylüler, leylekleri koruyup, herhangi bir sakatlanma ya da yaralanma durumunda tedavi ettiriyor.
Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından 'Avrupa Leylek Köyü' ilan edilen, Bursa'ya 38 kilometre uzaklıkta, Uluabat Gölü kenarında bulunan Karacabey ilçesi kırsal Eskikarağaç Mahallesi'ne gelen leyleklerin yumurtaları, 5 haftanın ardından çatladı ve yavrular dünyaya geldi. Her birinde yaklaşık 5 yavru bulunan yuvalar ise köylüler ve ziyaretçiler için yeni bir heyecan haline geldi. Leylekler, yeni doğan yavrularını besleyip, büyütmeye başladı. Yuvalarından yem bulmak için ayrılan ve kısa süre sonra dönen leyleklerin yavrularını beslemesi gökyüzünden görüntülendi.
Köylülerden Şaban Karatay, geçmişi Bizans'a kadar uzanan Eskikarağaç'ta leyleklerle yaşamaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Karatay, "Sadece leylekleri görmek için yurt içinden ve yurt dışından turistler geliyor, gezinip bilgi alıyorlar. Şu an leylekler yavruladılar. Hepsinde üç beş tane yavru var. Biz de bu hayvanlara oldukça ilgiliyiz. Bir yaralanma, sakatlanma söz konusu olduğunda buradan hayvanları alıp tedavileri için şehir merkezine gidiyoruz. Köyümüze zaman zaman yurt dışından koruma dernekleri denetleme yapmak için geliyorlar. Burada da benzer derneklerin ve kamu kuruluşlarının korumaya yönelik görevlileri var" diye konuştu.
Karacabey Belediyesi de kırsal Eskikarağaç Mahallesi'nde her yıl 'Uluslararası Leylek Festivali' düzenliyor. Birçok etkinliğin yapıldığı festivale, yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.

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