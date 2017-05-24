'Leylek köyü'ne fotokapan yerleştirildi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN’da bulunan Kızılırmak Deltası'nda yer alan ve leylek popülasyonun yoğunluğu nedeniyle 'leylek köyü' olarak adlandırılan bölgeye iki adet foto kapan yerleştirildi. Fotokapanlar sayesinde yavru leyleklerin yuvadan uçmaya başladıkları anların da kaydedilebileceği belirtildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü türleri koruma ve izleme çalışmaları kapsamında Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası'na iki adet fotokapan kurularak, deltadaki leylekler izlenmeye başlandı. Kızılırmak Deltası'nda yer alan ve leylek popülasyonunun yoğunluğu nedeniyle 'leylek köyü' olarak adlandırılan bölgeye biri leylek yuvasına, diğeri de alanı görecek şekilde olmak üzere 2 adet fotokapan yerleştirildi. 46 adet leylek yuvasının bulunduğu alana kurulan fotokapanlar sayesinde, yavruların yuvadan uçmaya başladığında görüntü alınabileceği belirtildi.

RAMSAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KORUNUYOR

Samsun’un Bafra ve 19 Mayıs İlçelerinde yer alan 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti 21 bin 700 hektarlık sulak alana sahip, 5 bin 174 hektarlık kısmı ise Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olarak Uluslar arası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunuyor. Bölgede irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, Türkiye’de bugün kayıt altına alınmış 478 kuş türü tespit edildiği, bunların 350'sinin burada görüldüğü ve 140'ının burada ürediği tespit edildiği ifade edildi. Dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'inin, Kızılırmak Deltası’nda görülüp kayıt altına alındığı, Kızılırmak Deltası’nın dünyadaki kuş cennetlerinden farklı kılan en önemli özelliklerden birinin de yılın her ayı farklı kuşların görülebildiği olduğu belirtildi.

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