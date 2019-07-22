Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

Leylek, buğday hasadı yapan çiftçinin peşinden ayrılmadı

SİVAS'ın Gölova ilçesinde çiftçilik yapan Şükrü Keleş'in (58) buğday hasadı yaptığı sırada peşinde dolaşan leylek, görenlerin ilgisini çekti. İlçeye bağlı Dikköy'de, buğday ekili tarlasında hasat yapan Şükrü Keleş'e,...

Leylek, buğday hasadı yapan çiftçinin peşinden ayrılmadı
SİVAS'ın Gölova ilçesinde çiftçilik yapan Şükrü Keleş'in (58) buğday hasadı yaptığı sırada peşinde dolaşan leylek, görenlerin ilgisini çekti.
İlçeye bağlı Dikköy'de, buğday ekili tarlasında hasat yapan Şükrü Keleş'e, köy yakınlarında yuvası bulunan leylek de eşlik etti. Traktörün buğday saplarını sürükleyerek toplamasıyla ortaya çıkan çekirge ve böcekleri yiyen leyleğin, bulduğu böcekleri yuvadaki yavrularına da götürdüğü görüldü.
Leyleğin ilgisinden memnun olduğunu söyleyen çiftçi Keleş, "Leylek bana tarlada eşlik ediyor. Buraya geldiğim zaman o da kısa bir süre sonra peşimden geldi. Şimdi tarlada beni takip ediyor. Ben biçtiğim buğdayları toplarken, o da altından çıkan çekirgeleri toplayıp yiyor. Tarlada olması, bana eşlik etmesi benim için de şenlik. En azından canım sıkılmadan çalışıyorum" dedi.
Bir süre daha tarlada Keleş'i takip eden leylek, çevrede ona yaklaşanları fark edince uçarak yuvasının yolunu tuttu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.